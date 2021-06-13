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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7804780578067807>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 109
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
18
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 17:52

  airmax78 написав:
  hume написав:Урловский 1.
Место для парковки включено :D

При этом одного форумчанина мучает вопрос: как Севен может стоить сильно дороже и продаваться, а Урловский стоит мёртвым грузом.


смотря куда окна. Возле шоссе Бажана, шум и пробки. Жизнь в кайф. 2 часа на тесле. Вместо того чтобы жить за Киевом и тратить 2.5 часа, вместо 2 часа в севене.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 18:17

  BIGor написав:
  hume написав:Урловский 1.
Место для парковки включено :D
Зображення

Надо смотреть кадастровую карту, что там по земле под гаражами. Скорее всего нет собственности.

Разве есть надежда, что это уродство повсеместно ржавеющее почти во всех районах Киева, будут сносить когда-нибудь?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 18:32

  BIGor написав:
  hume написав:Урловский 1.
Место для парковки включено :D
Зображення

Надо смотреть кадастровую карту, что там по земле под гаражами. Скорее всего нет собственности.

Так и есть. Обычно в гаражных кооперативах, там где гаражи не капитальные, земля никак не регулируется. Море гаражей не навсегда, здесь будет город сад.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 18:39

  hume написав:
  BIGor написав:
  hume написав:Урловский 1.
Место для парковки включено :D
Зображення

Надо смотреть кадастровую карту, что там по земле под гаражами. Скорее всего нет собственности.

Так и есть. Обычно в гаражных кооперативах, там где гаражи не капитальные, земля никак не регулируется. Море гаражей не навсегда, здесь будет город сад.

Когда вместо гаражей будут 30-этажные человечники, гаражи останутся в памяти как зеленая травка, скверик и озерцо.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 18:51

  roberto dark написав:
  BIGor написав:
  hume написав:Урловский 1.
Место для парковки включено :D
Зображення

Надо смотреть кадастровую карту, что там по земле под гаражами. Скорее всего нет собственности.

Разве есть надежда, что это уродство повсеместно ржавеющее почти во всех районах Киева, будут сносить когда-нибудь?

Якась Кіншаса
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 19:08

  flyman написав:
  roberto dark написав:
  BIGor написав:Надо смотреть кадастровую карту, что там по земле под гаражами. Скорее всего нет собственности.

Разве есть надежда, что это уродство повсеместно ржавеющее почти во всех районах Киева, будут сносить когда-нибудь?

Якась Кіншаса

Гаражные кооперативы - это вонючая отрыжка совка. Нигде в мире больше такого нет. Нигде.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 19:11

  pesikot написав:А вот тут ты ТАК крепко сел в лужу :) Анал-итег :)

Я с 2001 года периодически проживаю в Киеве. Знаю, чё па чём
Поэтому, все твои опусы - полная туфта.
Как и твой теперешний пост :)


Та кому ты вообще интересен - хоть с 80-х. Если аренду тяжко платить, это еще не значит, что рынок аренды цветет и пахнет. Платежеспособный спрос тем ниже, чем ниже экономическая динамика, а не чем выше цены - учи матчасть и не грузи остальных своими ЛИЧНЫМИ проблемами. Если кому и хочется излить душу - адептам Киева Фейслесса-Реуса, пожалуйста. Задавай им вопрос, почему в городе медианной зарплаты 1000 долларов тебе тяжело оплачивать аренду, стартующую от 350 долларов

  airmax78 написав:При этом одного форумчанина мучает вопрос: как Севен может стоить сильно дороже и продаваться, а Урловский стоит мёртвым грузом.


Ой, не говори, Максим. А ты вообще в курсе, что с обратной стороны Севена, помимо залива, иногда напоминающего болото, тоже гаражи и убогий частный сектор? :mrgreen: Ну и ты бы не манипулировал так безбожно - не с Севеном я сравнивал этот Урловский, а с Грейтом, с которого, судя по всему, и сделана фотография (т.е. видно то же самое)
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 19:31

  zРадио написав:
  pesikot написав:А вот тут ты ТАК крепко сел в лужу :) Анал-итег :)

Я с 2001 года периодически проживаю в Киеве. Знаю, чё па чём
Поэтому, все твои опусы - полная туфта.
Как и твой теперешний пост :)


Та кому ты вообще интересен - хоть с 80-х. Если аренду тяжко платить, это еще не значит, что рынок аренды цветет и пахнет. Платежеспособный спрос тем ниже, чем ниже экономическая динамика, а не чем выше цены - учи матчасть и не грузи остальных своими ЛИЧНЫМИ проблемами. Если кому и хочется излить душу - адептам Киева Фейслесса-Реуса, пожалуйста. Задавай им вопрос, почему в городе медианной зарплаты 1000 долларов тебе тяжело оплачивать аренду, стартующую от 350 долларов

  airmax78 написав:При этом одного форумчанина мучает вопрос: как Севен может стоить сильно дороже и продаваться, а Урловский стоит мёртвым грузом.


Ой, не говори, Максим. А ты вообще в курсе, что с обратной стороны Севена, помимо залива, иногда напоминающего болото, тоже гаражи и убогий частный сектор? :mrgreen: Ну и ты бы не манипулировал так безбожно - не с Севеном я сравнивал этот Урловский, а с Грейтом, с которого, судя по всему, и сделана фотография (т.е. видно то же самое)

Гаражи - это лучший вид который есть из Урловского. На другую сторону там совсем тоска. А у Севена есть лучший вид, который только может быть на Левом берегу: на Правый берег.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 19:44

  airmax78 написав:Гаражи - это лучший вид который есть из Урловского. На другую сторону там совсем тоска. А у Севена есть лучший вид, который только может быть на Левом берегу: на Правый берег.


Опять ты со своим Севеном... Он был почти весь продан еще в 2019-м, когда рынок был на кураже. Узбагойся. Писалось об очередях в ОП Грейт, виды которого точно такие же унылые, как виды Урловского, а локация - еще хуже (дальше от метро и "цивилизации", очень близко к Дарницкому мосту). Так вот Урловской этот 4-й год не могут распродать. В связи с чем вопрос - кто стоит в очередях Грейта, если там не дешевле? Любители постоять в очередях? Или, возможно, никаких очередей нет? А может это подставные семейные пары гастролируют? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 19:55

  zРадио написав:Опять ты со своим Севеном... Он был почти весь продан еще в 2019-м, когда рынок был на кураже.

А сейчас рынок где?
Или уже на вираже?
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