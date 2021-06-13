+50% годовых в год сейчас
налогов - 0%, сдача 3к$ на трояне
А-ла-ла-ла. Может быть никогда, а может быть сейчас. А-ла-ла-ла.
Sparks Kyiv:
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 лип, 2021 20:03
+50% годовых в год сейчас
налогов - 0%, сдача 3к$ на трояне
А-ла-ла-ла. Может быть никогда, а может быть сейчас. А-ла-ла-ла.
Sparks Kyiv:
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 03 лип, 2021 20:17, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Суб 03 лип, 2021 20:03
Додано: Суб 03 лип, 2021 20:07
И то правда. В начале лета 2019 го в OП Севена от 1000$ за метр 45-метровой однушки бери-нехочу, в последней 6-й секции. Это что-ли кураж был? Скорее ближе к середине роста . А сейчас они по сколько ? От 75 000 $ и выше
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 03 лип, 2021 20:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 лип, 2021 20:09
Что ты купил на сегодняшнем "кураже", практик? Расскажи нам давай. Сам уже минимум год осторожно наблюдает, но других позагонять - святая обязанность...
Додано: Суб 03 лип, 2021 20:18
Практически весь рост 2019-го пришелся на осень за счет притока 5 млрд долларов нерезидентов в ОВГЗ
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