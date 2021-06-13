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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7804780578067807

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 109
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
18
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:03

  UA написав:
  zРадио написав:Опять ты со своим Севеном... Он был почти весь продан еще в 2019-м, когда рынок был на кураже.

А сейчас рынок где?
Или уже на вираже?


+50% годовых в год сейчас :mrgreen:
налогов - 0%, сдача 3к$ на трояне :mrgreen:

А-ла-ла-ла. Может быть никогда, а может быть сейчас. А-ла-ла-ла.

Sparks Kyiv:
https://www.tiktok.com/@vadimkush/video ... 1005252870
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 03 лип, 2021 20:17, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:03

  UA написав:
  zРадио написав:Опять ты со своим Севеном... Он был почти весь продан еще в 2019-м, когда рынок был на кураже.

А сейчас рынок где?
Или уже на вираже?

готовится к "коррекции на 20-40%" от МХЗ-2020, от сегодняшнего уровня будет крутое пике, старт в октябре :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:07

  UA написав:
  zРадио написав:Опять ты со своим Севеном... Он был почти весь продан еще в 2019-м, когда рынок был на кураже.

А сейчас рынок где?
Или уже на вираже?

И то правда. В начале лета 2019 го в OП Севена от 1000$ за метр 45-метровой однушки бери-нехочу, в последней 6-й секции. Это что-ли кураж был? Скорее ближе к середине роста . А сейчас они по сколько ? От 75 000 $ и выше :roll:
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 03 лип, 2021 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:09

  Прохожий написав:
  UA написав:
  zРадио написав:Опять ты со своим Севеном... Он был почти весь продан еще в 2019-м, когда рынок был на кураже.

А сейчас рынок где?
Или уже на вираже?

готовится к "коррекции на 20-40%" от МХЗ-2020, от сегодняшнего уровня будет крутое пике, старт в октябре :mrgreen:


Что ты купил на сегодняшнем "кураже", практик? Расскажи нам давай. Сам уже минимум год осторожно наблюдает, но других позагонять - святая обязанность...
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:18

  roberto dark написав: И то правда. В начале лета 2019 го в OП Севена от 1000$ за метр 45-метровой однушки бери-нехочу, в последней 6-й секции. Это что-ли кураж был? Скорее ближе к середине роста . А сейчас они по сколько ? От 75 000 $ и выше :roll:


Практически весь рост 2019-го пришелся на осень за счет притока 5 млрд долларов нерезидентов в ОВГЗ

Зображення
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