Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Опять ты со своим Севеном... Он был почти весь продан еще в 2019-м, когда рынок был на кураже.
А сейчас рынок где? Или уже на вираже?
И то правда. В начале лета 2019 го в OП Севена от 1000$ за метр 45-метровой однушки бери-нехочу, в последней 6-й секции. Это что-ли кураж был? Скорее ближе к середине роста . А сейчас они по сколько ? От 75 000 $ и выше
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 03 лип, 2021 20:09, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark написав: И то правда. В начале лета 2019 го в OП Севена от 1000$ за метр 45-метровой однушки бери-нехочу, в последней 6-й секции. Это что-ли кураж был? Скорее ближе к середине роста . А сейчас они по сколько ? От 75 000 $ и выше
Практически весь рост 2019-го пришелся на осень за счет притока 5 млрд долларов нерезидентов в ОВГЗ
roberto dark написав: И то правда. В начале лета 2019 го в OП Севена от 1000$ за метр 45-метровой однушки бери-нехочу, в последней 6-й секции. Это что-ли кураж был? Скорее ближе к середине роста . А сейчас они по сколько ? От 75 000 $ и выше
Практически весь рост 2019-го пришелся на осень за счет притока 5 млрд долларов нерезидентов в ОВГЗ
Наверное поэтому мои израильские друзья так спешили покупать киевский новострой, за квартал до этого. Мне пришлось в какой-то мере в этом поучаствовать также...