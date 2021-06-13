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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7805780678077808

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 109
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
39%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
18
Всього голосів : 109
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:37

  UA написав:
  zРадио написав:Опять ты со своим Севеном... Он был почти весь продан еще в 2019-м, когда рынок был на кураже.

А сейчас рынок где?
Или уже на вираже?

підвис в апогеї
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Все, відключаємось. Вболюваймо за сбірну Україну.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:40

  airmax78 написав:Все, відключаємось. Вболюваймо за сбірну Україну.


хорошо съехал с вопрос про доходность бетона

Слив засчитан
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:41

  airmax78 написав:Все, відключаємось. Вболюваймо за сбірну Україну.

гра її надує Успіх Долярчика, головне по дорозі до хвіналу не пролюбити смарт.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:56

  zРадио написав:
  roberto dark написав: Наверное поэтому мои израильские друзья так спешили покупать киевский новострой, за квартал до этого. 8) Мне пришлось в какой-то мере в этом поучаствовать также...


Скорее и то, и другое - отражение роста интереса к высокорисковым активам. Капитал во всем мире пошел за спекулятивной прибылью


Как пошел так и выходить будет, а кое-кто и уже... :wink:
roberto dark
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