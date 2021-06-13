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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 лип, 2021 20:37
UA написав: zРадио написав:
Опять ты со своим Севеном... Он был почти весь продан еще в 2019-м, когда рынок был на кураже.
А сейчас рынок где?
Или уже на вираже?
підвис в апогеї
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Додано: Суб 03 лип, 2021 20:38
Все, відключаємось. Вболюваймо за сбірну Україну.
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airmax78
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Додано: Суб 03 лип, 2021 20:40
airmax78 написав:
Все, відключаємось. Вболюваймо за сбірну Україну.
хорошо съехал с вопрос про доходность бетона
Слив засчитан
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Додано: Суб 03 лип, 2021 20:41
airmax78 написав:
Все, відключаємось. Вболюваймо за сбірну Україну.
гра її надує Успіх Долярчика, головне по дорозі до хвіналу не пролюбити смарт.
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Додано: Суб 03 лип, 2021 20:56
zРадио написав: roberto dark написав:
Наверное поэтому мои израильские друзья так спешили покупать киевский новострой, за квартал до этого.
Мне пришлось в какой-то мере в этом поучаствовать также...
Скорее и то, и другое - отражение роста интереса к высокорисковым активам. Капитал во всем мире пошел за спекулятивной прибылью
Как пошел так и выходить будет, а кое-кто и уже...
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