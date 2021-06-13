RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7805780678077808

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:37

  UA написав:
  zРадио написав:Опять ты со своим Севеном... Он был почти весь продан еще в 2019-м, когда рынок был на кураже.

А сейчас рынок где?
Или уже на вираже?

підвис в апогеї
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25242
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1258 раз.
Подякували: 1941 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Все, відключаємось. Вболюваймо за сбірну Україну.
airmax78
 
Повідомлень: 39040
З нами з: 25.10.12
Подякував: 928 раз.
Подякували: 4732 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:40

  airmax78 написав:Все, відключаємось. Вболюваймо за сбірну Україну.


хорошо съехал с вопрос про доходность бетона

Слив засчитан
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4132
З нами з: 22.12.16
Подякував: 320 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:41

  airmax78 написав:Все, відключаємось. Вболюваймо за сбірну Україну.

гра її надує Успіх Долярчика, головне по дорозі до хвіналу не пролюбити смарт.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25242
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1258 раз.
Подякували: 1941 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 20:56

  zРадио написав:
  roberto dark написав: Наверное поэтому мои израильские друзья так спешили покупать киевский новострой, за квартал до этого. 8) Мне пришлось в какой-то мере в этом поучаствовать также...


Скорее и то, и другое - отражение роста интереса к высокорисковым активам. Капитал во всем мире пошел за спекулятивной прибылью


Как пошел так и выходить будет, а кое-кто и уже... :wink:
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 308
З нами з: 04.06.19
Подякував: 45 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 22:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Юните пару дней назад прошла сделка. 40 метров за 85 куе. Итого около 2100.
hume
 
Повідомлень: 7971
З нами з: 27.12.12
Подякував: 860 раз.
Подякували: 1535 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 22:59

  zРадио написав:
  Успіх написав:
  zРадио написав:Зато у лордов появился мотиватор переходить на белую сторону - сразу себе 17% инвестиций поставят в налоговый кредит. Можно становиться полноценным юридическим лицом и официально сдавать. В перспективе под такое начинание можн и дешевые кредитные деньги подтянуть, и капитализировать как бизнес, генерирующий кэшфлоу, а не как остаточную стоимость бетона. Но это, опять же, для тех, кто по-умнее

Бачу, що цікаво написали, але я чуть-чуть "не вловив".
Можна трошки більш детально розжувати?
І чому буде вигідно лендлордам "перейти на білу сторону"?(що саме їм зараз заважає перейти? )


Как делает 99% лордов - либо вообще не являясь предпринимателями просто собирают наличный кэш с арендаторов на птичьих правах, либо оформляются как ФОПы с фиксированным налогообложением, собирая наличный кэш с арендаторов полулегально. В данном случае бизнеса нет, и продать можно только сам бетон.

Как делает 1% лордов - оформляют юридическое лицо-плательщик НДС и ННП, официально принимая арендные платежи и ведя прозрачную бухгалтерию. Это бизнесом уже является и капитализируется от динамики денежного потока, а не стоимости бетона.

Почему введение НДС на первичку может послужить переходу смышленных лордов на белую сторону - при приобретении первички на баланс всю сумму уплаченного НДС они поставят себе в налоговый кредит, который смогут гасить весь срок полезной эксплуатации до его исчерпания. Причем ставка НДС на временное размещение составляет сейчас не 20%, а 7%.

Вот простой расчет:
- сумма инвестиции 2 млн грн с НДС;
- сумма налогового кредита 2 млн грн / 6 = 333 тыс грн;
- сумма аренды 12,5 тыс грн плюс НДС 2,5 тыс грн.

Соответственно, налогового кредита хватит больше, чем на 133 периода. Пусть с учетом инфляции и палок в колеса от налоговой - на 80. Все равно мотивация есть.

Налог на прибыль - тоже не проблема, поскольку с учетом амортизации инвестиции согласно налоговому учета она появится когда-нибудь через 12-15 лет...


Та Хрєнь це все! Якщо у вас буде вибір знімати квартиру у напівлегального ФОПа за 10к чи у юр особи таку ж саму квартиру за 12к (вони ж 20% ПДВ зверху накручують) - що Ви виберете? Працювати по білому ніколи не буде більш привабливо, нажаль.
Stanislav_S
 
Повідомлень: 84
З нами з: 20.08.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 23:21

  Stanislav_S написав:
Та Хрєнь це все! Якщо у вас буде вибір знімати квартиру у напівлегального ФОПа за 10к чи у юр особи таку ж саму квартиру за 12к (вони ж 20% ПДВ зверху накручують) - що Ви виберете? Працювати по білому ніколи не буде більш привабливо, нажаль.


Я ведь объяснил, почему при покупке жилья с НДС "накрутка" НДС сверху на цену аренды еще долго будет идти в пользу арендодателя, а не государства (т.е. не будет удорожать услугу). Прошу меня простить, но доступней, чем я это уже сделал, объяснить не смогу. Кто-то понял, кто-то не понял... Бизнес ведь тоже кто-то хорошо ведет, а кто-то не очень :wink: Се-ля-ви
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10386
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2263 раз.
Подякували: 4913 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 23:30

  Stanislav_S написав:
  zРадио написав:
  Успіх написав:Бачу, що цікаво написали, але я чуть-чуть "не вловив".
Можна трошки більш детально розжувати?
І чому буде вигідно лендлордам "перейти на білу сторону"?(що саме їм зараз заважає перейти? )


Как делает 99% лордов - либо вообще не являясь предпринимателями просто собирают наличный кэш с арендаторов на птичьих правах, либо оформляются как ФОПы с фиксированным налогообложением, собирая наличный кэш с арендаторов полулегально. В данном случае бизнеса нет, и продать можно только сам бетон.

Как делает 1% лордов - оформляют юридическое лицо-плательщик НДС и ННП, официально принимая арендные платежи и ведя прозрачную бухгалтерию. Это бизнесом уже является и капитализируется от динамики денежного потока, а не стоимости бетона.

Почему введение НДС на первичку может послужить переходу смышленных лордов на белую сторону - при приобретении первички на баланс всю сумму уплаченного НДС они поставят себе в налоговый кредит, который смогут гасить весь срок полезной эксплуатации до его исчерпания. Причем ставка НДС на временное размещение составляет сейчас не 20%, а 7%.

Вот простой расчет:
- сумма инвестиции 2 млн грн с НДС;
- сумма налогового кредита 2 млн грн / 6 = 333 тыс грн;
- сумма аренды 12,5 тыс грн плюс НДС 2,5 тыс грн.

Соответственно, налогового кредита хватит больше, чем на 133 периода. Пусть с учетом инфляции и палок в колеса от налоговой - на 80. Все равно мотивация есть.

Налог на прибыль - тоже не проблема, поскольку с учетом амортизации инвестиции согласно налоговому учета она появится когда-нибудь через 12-15 лет...


Та Хрєнь це все! Якщо у вас буде вибір знімати квартиру у напівлегального ФОПа за 10к чи у юр особи таку ж саму квартиру за 12к (вони ж 20% ПДВ зверху накручують) - що Ви виберете? Працювати по білому ніколи не буде більш привабливо, нажаль.

Є фірми, які знімають для працівників житло, або компенсують, і їм так чи інакше тре формалізація процесу та врегулювання компенсації затрат.

Так що я би не кидався так словами "хрєнь це все"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25242
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1258 раз.
Подякували: 1941 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 7805780678077808
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2094, 2095, 2096
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20957 3644082
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лип, 2021 20:29
барабашов
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
14 23805
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 чер, 2021 15:56
Мизантрóп
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 49, 50, 51
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
508 229357
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 чер, 2021 06:48
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.