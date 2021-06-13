zРадио написав:

Успіх написав: zРадио написав: Зато у лордов появился мотиватор переходить на белую сторону - сразу себе 17% инвестиций поставят в налоговый кредит. Можно становиться полноценным юридическим лицом и официально сдавать. В перспективе под такое начинание можн и дешевые кредитные деньги подтянуть, и капитализировать как бизнес, генерирующий кэшфлоу, а не как остаточную стоимость бетона. Но это, опять же, для тех, кто по-умнее Зато у лордов появился мотиватор переходить на белую сторону - сразу себе 17% инвестиций поставят в налоговый кредит. Можно становиться полноценным юридическим лицом и официально сдавать. В перспективе под такое начинание можн и дешевые кредитные деньги подтянуть, и капитализировать как бизнес, генерирующий кэшфлоу, а не как остаточную стоимость бетона. Но это, опять же, для тех, кто по-умнее

Бачу, що цікаво написали, але я чуть-чуть "не вловив".

Можна трошки більш детально розжувати?

І чому буде вигідно лендлордам "перейти на білу сторону"?(що саме їм зараз заважає перейти? ) Бачу, що цікаво написали, але я чуть-чуть "не вловив".Можна трошки більш детально розжувати?І чому буде вигідно лендлордам "перейти на білу сторону"?(що саме їм зараз заважає перейти? )

Как делает 99% лордов - либо вообще не являясь предпринимателями просто собирают наличный кэш с арендаторов на птичьих правах, либо оформляются как ФОПы с фиксированным налогообложением, собирая наличный кэш с арендаторов полулегально. В данном случае бизнеса нет, и продать можно только сам бетон.Как делает 1% лордов - оформляют юридическое лицо-плательщик НДС и ННП, официально принимая арендные платежи и ведя прозрачную бухгалтерию. Это бизнесом уже является и капитализируется от динамики денежного потока, а не стоимости бетона.Почему введение НДС на первичку может послужить переходу смышленных лордов на белую сторону - при приобретении первички на баланс всю сумму уплаченного НДС они поставят себе в налоговый кредит, который смогут гасить весь срок полезной эксплуатации до его исчерпания. Причем ставка НДС на временное размещение составляет сейчас не 20%, а 7%.Вот простой расчет:- сумма инвестиции 2 млн грн с НДС;- сумма налогового кредита 2 млн грн / 6 = 333 тыс грн;- сумма аренды 12,5 тыс грн плюс НДС 2,5 тыс грн.Соответственно, налогового кредита хватит больше, чем на 133 периода. Пусть с учетом инфляции и палок в колеса от налоговой - на 80. Все равно мотивация есть.Налог на прибыль - тоже не проблема, поскольку с учетом амортизации инвестиции согласно налоговому учета она появится когда-нибудь через 12-15 лет...