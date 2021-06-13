Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Зато у лордов появился мотиватор переходить на белую сторону - сразу себе 17% инвестиций поставят в налоговый кредит. Можно становиться полноценным юридическим лицом и официально сдавать. В перспективе под такое начинание можн и дешевые кредитные деньги подтянуть, и капитализировать как бизнес, генерирующий кэшфлоу, а не как остаточную стоимость бетона. Но это, опять же, для тех, кто по-умнее
Бачу, що цікаво написали, але я чуть-чуть "не вловив". Можна трошки більш детально розжувати? І чому буде вигідно лендлордам "перейти на білу сторону"?(що саме їм зараз заважає перейти? )
Как делает 99% лордов - либо вообще не являясь предпринимателями просто собирают наличный кэш с арендаторов на птичьих правах, либо оформляются как ФОПы с фиксированным налогообложением, собирая наличный кэш с арендаторов полулегально. В данном случае бизнеса нет, и продать можно только сам бетон.
Как делает 1% лордов - оформляют юридическое лицо-плательщик НДС и ННП, официально принимая арендные платежи и ведя прозрачную бухгалтерию. Это бизнесом уже является и капитализируется от динамики денежного потока, а не стоимости бетона.
Почему введение НДС на первичку может послужить переходу смышленных лордов на белую сторону - при приобретении первички на баланс всю сумму уплаченного НДС они поставят себе в налоговый кредит, который смогут гасить весь срок полезной эксплуатации до его исчерпания. Причем ставка НДС на временное размещение составляет сейчас не 20%, а 7%.
Вот простой расчет: - сумма инвестиции 2 млн грн с НДС; - сумма налогового кредита 2 млн грн / 6 = 333 тыс грн; - сумма аренды 12,5 тыс грн плюс НДС 2,5 тыс грн.
Соответственно, налогового кредита хватит больше, чем на 133 периода. Пусть с учетом инфляции и палок в колеса от налоговой - на 80. Все равно мотивация есть.
Налог на прибыль - тоже не проблема, поскольку с учетом амортизации инвестиции согласно налоговому учета она появится когда-нибудь через 12-15 лет...
Та Хрєнь це все! Якщо у вас буде вибір знімати квартиру у напівлегального ФОПа за 10к чи у юр особи таку ж саму квартиру за 12к (вони ж 20% ПДВ зверху накручують) - що Ви виберете? Працювати по білому ніколи не буде більш привабливо, нажаль.
Stanislav_S написав: Та Хрєнь це все! Якщо у вас буде вибір знімати квартиру у напівлегального ФОПа за 10к чи у юр особи таку ж саму квартиру за 12к (вони ж 20% ПДВ зверху накручують) - що Ви виберете? Працювати по білому ніколи не буде більш привабливо, нажаль.
Я ведь объяснил, почему при покупке жилья с НДС "накрутка" НДС сверху на цену аренды еще долго будет идти в пользу арендодателя, а не государства (т.е. не будет удорожать услугу). Прошу меня простить, но доступней, чем я это уже сделал, объяснить не смогу. Кто-то понял, кто-то не понял... Бизнес ведь тоже кто-то хорошо ведет, а кто-то не очень Се-ля-ви
Успіх написав:Бачу, що цікаво написали, але я чуть-чуть "не вловив". Можна трошки більш детально розжувати? І чому буде вигідно лендлордам "перейти на білу сторону"?(що саме їм зараз заважає перейти? )
Как делает 99% лордов - либо вообще не являясь предпринимателями просто собирают наличный кэш с арендаторов на птичьих правах, либо оформляются как ФОПы с фиксированным налогообложением, собирая наличный кэш с арендаторов полулегально. В данном случае бизнеса нет, и продать можно только сам бетон.
Как делает 1% лордов - оформляют юридическое лицо-плательщик НДС и ННП, официально принимая арендные платежи и ведя прозрачную бухгалтерию. Это бизнесом уже является и капитализируется от динамики денежного потока, а не стоимости бетона.
Почему введение НДС на первичку может послужить переходу смышленных лордов на белую сторону - при приобретении первички на баланс всю сумму уплаченного НДС они поставят себе в налоговый кредит, который смогут гасить весь срок полезной эксплуатации до его исчерпания. Причем ставка НДС на временное размещение составляет сейчас не 20%, а 7%.
Вот простой расчет: - сумма инвестиции 2 млн грн с НДС; - сумма налогового кредита 2 млн грн / 6 = 333 тыс грн; - сумма аренды 12,5 тыс грн плюс НДС 2,5 тыс грн.
Соответственно, налогового кредита хватит больше, чем на 133 периода. Пусть с учетом инфляции и палок в колеса от налоговой - на 80. Все равно мотивация есть.
Налог на прибыль - тоже не проблема, поскольку с учетом амортизации инвестиции согласно налоговому учета она появится когда-нибудь через 12-15 лет...
Та Хрєнь це все! Якщо у вас буде вибір знімати квартиру у напівлегального ФОПа за 10к чи у юр особи таку ж саму квартиру за 12к (вони ж 20% ПДВ зверху накручують) - що Ви виберете? Працювати по білому ніколи не буде більш привабливо, нажаль.
Є фірми, які знімають для працівників житло, або компенсують, і їм так чи інакше тре формалізація процесу та врегулювання компенсації затрат.
на Ленинградке (Воссоединения 5, хрущевка) закрылась довольно кошерная наливайка Бутлеггер. Огромная площадь и дорогой ремонт. Рядом закрылись Желтое море (открылось перед карантином и практически не успело поработать, до этого была Якитория) и Ткемали. Практически весь фасад пустует (остались убогие НП, Ева и аптека). Напротив тоже закрытые наливайки. Наверное, все ушли в цоколя.