Експерт назвала середній дохід в Україні на сім'ю з 3 чоловік
https://news.finance.ua/ru/news/-/49602 ... sledovanie
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 лип, 2021 09:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Експерт назвала середній дохід в Україні на сім'ю з 3 чоловік
https://news.finance.ua/ru/news/-/49602 ... sledovanie
Додано: Нед 04 лип, 2021 09:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ціни на житло в Україні підскочать в 2 рази - Конфедерація будівельників
https://news.finance.ua/ru/news/-/49583 ... stroitelej
Додано: Нед 04 лип, 2021 09:31
упадёт на 20% космическая рентабельность застройщика. даже по 500 уе/м строительный бизнес останется положительно рентабельным.
Додано: Нед 04 лип, 2021 09:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если ФОП купит квартиру и оформит на ФОПа, то выходить через несколько лет из такого актива будет больно. Квартиры в гривне дорожают. Придется и налог на прибыль заплатить немалый и НДС с "добавленной" стоимости.
Льгота с нулевым или 5% налогообложением касается только физлиц.
Так что совет так себе.
Додано: Нед 04 лип, 2021 10:00
Не было такого совета - не придумывайте. Был совет оформлять юрлицо-плательщика НДС. И рост балансовой стоимости активов - это неотъемлемое условие роста капитализации (среди прочих). Вы не мыслите категориями бизнеса, потому что не занимаетесь им. Вы - владелец нескольких квартир, которых ничего не объединяет, кроме вашей личной экспертизы (которая тоже, не капитализируется при продаже)
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