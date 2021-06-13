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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78077808780978107811>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 09:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Експерт назвала середній дохід в Україні на сім'ю з 3 чоловік
https://news.finance.ua/ru/news/-/49602 ... sledovanie
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 09:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ціни на житло в Україні підскочать в 2 рази - Конфедерація будівельників
https://news.finance.ua/ru/news/-/49583 ... stroitelej
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 09:31

  Успіх написав:Ціни на житло в Україні підскочать в 2 рази - Конфедерація будівельників
https://news.finance.ua/ru/news/-/49583 ... stroitelej

упадёт на 20% космическая рентабельность застройщика. даже по 500 уе/м строительный бизнес останется положительно рентабельным.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 09:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Я ведь объяснил, почему при покупке жилья с НДС "накрутка" НДС сверху на цену аренды еще долго будет идти в пользу арендодателя, а не государства (т.е. не будет удорожать услугу). Прошу меня простить, но доступней, чем я это уже сделал, объяснить не смогу. Кто-то понял, кто-то не понял... Бизнес ведь тоже кто-то хорошо ведет, а кто-то не очень Се-ля-ви

Если ФОП купит квартиру и оформит на ФОПа, то выходить через несколько лет из такого актива будет больно. Квартиры в гривне дорожают. Придется и налог на прибыль заплатить немалый и НДС с "добавленной" стоимости.
Льгота с нулевым или 5% налогообложением касается только физлиц.
Так что совет так себе.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 10:00

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Я ведь объяснил, почему при покупке жилья с НДС "накрутка" НДС сверху на цену аренды еще долго будет идти в пользу арендодателя, а не государства (т.е. не будет удорожать услугу). Прошу меня простить, но доступней, чем я это уже сделал, объяснить не смогу. Кто-то понял, кто-то не понял... Бизнес ведь тоже кто-то хорошо ведет, а кто-то не очень Се-ля-ви

Если ФОП купит квартиру и оформит на ФОПа, то выходить через несколько лет из такого актива будет больно. Квартиры в гривне дорожают. Придется и налог на прибыль заплатить немалый и НДС с "добавленной" стоимости.
Льгота с нулевым или 5% налогообложением касается только физлиц.
Так что совет так себе.


Не было такого совета - или придумываете, или недопоняли (7% НДС - это не ставка ФОПа, это спецставка для услуг по временному размещению). Был совет оформлять юрлицо-плательщика НДС. А рост балансовой стоимости активов - это неотъемлемое, среди прочих, условие роста капитализации. Вы не мыслите категориями бизнеса, потому что не занимаетесь им. Вы - владелец нескольких квартир, которых ничего не объединяет, кроме вашей личной экспертизы (которая тоже, увы, не капитализируется при продаже)
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 04 лип, 2021 10:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 10:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Не было такого совета - не придумывайте. Был совет оформлять юрлицо-плательщика НДС.

ФОП плательщик НДС и юрлицо плательщик НДС это одно и то же в контексте рассматриваемого вопроса.
Предложенный вариант увеличивает налоговую нагрузку как в процессе аренды, так и при выходе из актива.
  zРадио написав:Вы не мыслите категориями бизнеса, потому что не занимаетесь им.

К чему это? Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать с какой стороны бутерброда масло намазано. И что выйти из актива квартира, оформленная на юрлицо с НДС, будет очень затратно. Особенно после того, как после очередного девала она подорожает в несколько раз в гривне.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 04 лип, 2021 10:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 10:08

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Не было такого совета - не придумывайте. Был совет оформлять юрлицо-плательщика НДС.

ФОП плательщик НДС и юрлицо плательщик НДС это одно и то же в контексте рассматриваемого вопроса.
Предложенный вариант увеличивает налоговую нагрузку как в процессе аренды, так и при выходе из актива.


Не одно и то же - права собственности на ФОП нельзя продать. Я ж говорю, что не мыслите категориями бизнеса ) И обижаться тут нечего. Нужно снять шоры, не дающие посмотреть на вопрос широко
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 10:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Не одно и то же - права собственности на ФОП нельзя продать. Я ж говорю, что не мыслите категориями бизнеса ) И обижаться тут нечего. Нужно снять шор, не дающие посмотреть на вопрос широко

Мы считали снижение налоговой нагрузки.
По поводу продать квартиру с юрлицом, вперед. Дайте на олх сегодня объявление, "продам квартиру, оформляется, как продажа юрлица, аудит пополам". Отпишитесь, сколько людей позвонило.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 10:13

  zРадио написав:
Практически весь рост 2019-го пришелся на осень за счет притока 5 млрд долларов нерезидентов в ОВГЗ

Зображення


... или приток в РН шел параллельно с притоком в ОВГЗ
никто ж не знает
несмотря на то что РН фактически заменяет фондовый, остается одним из самых непрозрачных
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 10:16

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Ціни на житло в Україні підскочать в 2 рази - Конфедерація будівельників
https://news.finance.ua/ru/news/-/49583 ... stroitelej

упадёт на 20% космическая рентабельность застройщика. даже по 500 уе/м строительный бизнес останется положительно рентабельным.

Что то уже получилось построить, продать лоху и космически поднять на нём, как это допустим Будывэльнык в своём Львове робыть?
барабашов
 
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