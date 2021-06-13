Додано: Нед 04 лип, 2021 10:06

zРадио написав: Не было такого совета - не придумывайте. Был совет оформлять юрлицо-плательщика НДС. Не было такого совета - не придумывайте. Был совет оформлять юрлицо-плательщика НДС.

zРадио написав: Вы не мыслите категориями бизнеса, потому что не занимаетесь им. Вы не мыслите категориями бизнеса, потому что не занимаетесь им.

ФОП плательщик НДС и юрлицо плательщик НДС это одно и то же в контексте рассматриваемого вопроса.Предложенный вариант увеличивает налоговую нагрузку как в процессе аренды, так и при выходе из актива.К чему это? Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать с какой стороны бутерброда масло намазано. И что выйти из актива квартира, оформленная на юрлицо с НДС, будет очень затратно. Особенно после того, как после очередного девала она подорожает в несколько раз в гривне.