Експерт назвала середній дохід в Україні на сім'ю з 3 чоловік
https://news.finance.ua/ru/news/-/49602 ... sledovanie
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 лип, 2021 09:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Експерт назвала середній дохід в Україні на сім'ю з 3 чоловік
https://news.finance.ua/ru/news/-/49602 ... sledovanie
Додано: Нед 04 лип, 2021 09:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ціни на житло в Україні підскочать в 2 рази - Конфедерація будівельників
https://news.finance.ua/ru/news/-/49583 ... stroitelej
Додано: Нед 04 лип, 2021 09:31
упадёт на 20% космическая рентабельность застройщика. даже по 500 уе/м строительный бизнес останется положительно рентабельным.
Додано: Нед 04 лип, 2021 09:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если ФОП купит квартиру и оформит на ФОПа, то выходить через несколько лет из такого актива будет больно. Квартиры в гривне дорожают. Придется и налог на прибыль заплатить немалый и НДС с "добавленной" стоимости.
Льгота с нулевым или 5% налогообложением касается только физлиц.
Так что совет так себе.
Додано: Нед 04 лип, 2021 10:00
Не было такого совета - или придумываете, или недопоняли (7% НДС - это не ставка ФОПа, это спецставка для услуг по временному размещению). Был совет оформлять юрлицо-плательщика НДС. А рост балансовой стоимости активов - это неотъемлемое, среди прочих, условие роста капитализации. Вы не мыслите категориями бизнеса, потому что не занимаетесь им. Вы - владелец нескольких квартир, которых ничего не объединяет, кроме вашей личной экспертизы (которая тоже, увы, не капитализируется при продаже)
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 04 лип, 2021 10:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 04 лип, 2021 10:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ФОП плательщик НДС и юрлицо плательщик НДС это одно и то же в контексте рассматриваемого вопроса.
Предложенный вариант увеличивает налоговую нагрузку как в процессе аренды, так и при выходе из актива.
К чему это? Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать с какой стороны бутерброда масло намазано. И что выйти из актива квартира, оформленная на юрлицо с НДС, будет очень затратно. Особенно после того, как после очередного девала она подорожает в несколько раз в гривне.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 04 лип, 2021 10:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 04 лип, 2021 10:08
Не одно и то же - права собственности на ФОП нельзя продать. Я ж говорю, что не мыслите категориями бизнеса ) И обижаться тут нечего. Нужно снять шоры, не дающие посмотреть на вопрос широко
Додано: Нед 04 лип, 2021 10:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мы считали снижение налоговой нагрузки.
По поводу продать квартиру с юрлицом, вперед. Дайте на олх сегодня объявление, "продам квартиру, оформляется, как продажа юрлица, аудит пополам". Отпишитесь, сколько людей позвонило.
Додано: Нед 04 лип, 2021 10:13
Додано: Нед 04 лип, 2021 10:16
Что то уже получилось построить, продать лоху и космически поднять на нём, как это допустим Будывэльнык в своём Львове робыть?
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