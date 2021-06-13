Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Не одно и то же - права собственности на ФОП нельзя продать. Я ж говорю, что не мыслите категориями бизнеса ) И обижаться тут нечего. Нужно снять шор, не дающие посмотреть на вопрос широко
Мы считали снижение налоговой нагрузки. По поводу продать квартиру с юрлицом, вперед. Дайте на олх сегодня объявление, "продам квартиру, оформляется, как продажа юрлица, аудит пополам". Отпишитесь, сколько людей позвонило.
Ааааааааааааааааааа. Да не квартиру с юрлицом вы продаете, а бизнес!!! В построении капитализируемого бизнеса состоит мое предложение! Налоговые изменения - лишь предпосылка, превращение угрозы в возможность
Какой бизнес? Долгосрочная аренда жилой недвижимости? Тут юрлицо с ндсами пролетает из-за конкуренции большого количества частников, которые не платят налоги. Опуститесь с небес на землю. Кроме того рентабельность в 6% это не тот рынок, где работает у нас бизнес (а если он начнет еще нанимать официально сантехника, платить зарплату директору, все налоги на общих основаниях, то и 6% не останется). Это парковка пенсионных накоплений.
zРадио написав:Не одно и то же - права собственности на ФОП нельзя продать. Я ж говорю, что не мыслите категориями бизнеса ) И обижаться тут нечего. Нужно снять шор, не дающие посмотреть на вопрос широко
Мы считали снижение налоговой нагрузки. По поводу продать квартиру с юрлицом, вперед. Дайте на олх сегодня объявление, "продам квартиру, оформляется, как продажа юрлица, аудит пополам". Отпишитесь, сколько людей позвонило.
Ааааааааааааааааааа. Да не квартиру с юрлицом вы продаете, а бизнес!!! В построении капитализируемого бизнеса состоит мое предложение! Налоговые изменения - лишь предпосылка, превращение угрозы в возможность
Що ви спорити з Владом. Він ще скаже, що Безос і Бафет тупі, так як майно оформлене на юридичній особі, а тре було купувати на фізособу і оформляти на фізособу і платити як фізособа космічні податки.
flyman написав:Що ви спорити з Владом. Він ще скаже, що Безос і Бафет тупі, так як майно оформлене на юридичній особі, а тре було купувати на фізособу і оформляти на фізособу і платити як фізособа космічні податки.
При чем тут Баффет и Безос к Украине? Влад все правильно пишет.
Какой бизнес? Долгосрочная аренда жилой недвижимости? Тут юрлицо с ндсами пролетает из-за конкуренции большого количества частников, которые не платят налоги. Опуститесь с небес на землю. Кроме того рентабельность в 6% это не тот рынок, где работает у нас бизнес (а если он начнет еще нанимать официально сантехника, платить зарплату директору, все налоги на общих основаниях, то и 6% не останется). Это парковка пенсионных накоплений.
Ок, оставайтесь в своей зоне комфорта. Умываю руки. Я писал об 1% vs 99%. Будет 3% vs 97% - уже достижение...
flyman написав:Що ви спорити з Владом. Він ще скаже, що Безос і Бафет тупі, так як майно оформлене на юридичній особі, а тре було купувати на фізособу і оформляти на фізособу і платити як фізособа космічні податки.
При чем тут Баффет и Безос к Украине? Влад все правильно пишет.
я так понял, что Зардио имеет ввиду, квартиру сделать по 1грн, а остальное заплатить в конверте. 80копеек квартира и 20 копеек налоги государству
На остальное арендовать G-63 Hybrid AMG 2021 и знакомится с девушками из высшего общества
А-ла-ла-ла-ла. Может быть всегда, а может никогда. А-ла-ла-ла-ла.
proftpd66 написав: я так понял, что Зардио имеет ввиду, квартиру сделать по 1грн, а остальное заплатить в конверте. 80копеек квартира и 20 копеек налоги государству
Нет, мое предположение как раз полностью выводит аренду из тени, не неся дополнительной налоговой нагрузки - в этом и состоит преимущество быть плательщиком НДС, когда инвестируешь в активы, обложенные НДС