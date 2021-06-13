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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7808780978107811>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 10:25

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Не одно и то же - права собственности на ФОП нельзя продать. Я ж говорю, что не мыслите категориями бизнеса ) И обижаться тут нечего. Нужно снять шор, не дающие посмотреть на вопрос широко

Мы считали снижение налоговой нагрузки.
По поводу продать квартиру с юрлицом, вперед. Дайте на олх сегодня объявление, "продам квартиру, оформляется, как продажа юрлица, аудит пополам". Отпишитесь, сколько людей позвонило.


Ааааааааааааааааааа. Да не квартиру с юрлицом вы продаете, а бизнес!!! В построении капитализируемого бизнеса состоит мое предложение! Налоговые изменения - лишь предпосылка, превращение угрозы в возможность
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 10:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:а бизнес!!

Какой бизнес? Долгосрочная аренда жилой недвижимости? Тут юрлицо с ндсами пролетает из-за конкуренции большого количества частников, которые не платят налоги. Опуститесь с небес на землю.
Кроме того рентабельность в 6% это не тот рынок, где работает у нас бизнес (а если он начнет еще нанимать официально сантехника, платить зарплату директору, все налоги на общих основаниях, то и 6% не останется). Это парковка пенсионных накоплений.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 10:44

  Успіх написав:Експерт назвала середній дохід в Україні на сім'ю з 3 чоловік
https://news.finance.ua/ru/news/-/49602 ... sledovanie



  Успіх написав:Ціни на житло в Україні підскочать в 2 рази - Конфедерація будівельників
https://news.finance.ua/ru/news/-/49583 ... stroitelej


друге суперечить першому: ціни виростуть 2 рази, але люди в нас бідні.
Чи це тре розуміти, що долар наступного року ПА60?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 10:49

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Не одно и то же - права собственности на ФОП нельзя продать. Я ж говорю, что не мыслите категориями бизнеса ) И обижаться тут нечего. Нужно снять шор, не дающие посмотреть на вопрос широко

Мы считали снижение налоговой нагрузки.
По поводу продать квартиру с юрлицом, вперед. Дайте на олх сегодня объявление, "продам квартиру, оформляется, как продажа юрлица, аудит пополам". Отпишитесь, сколько людей позвонило.


Ааааааааааааааааааа. Да не квартиру с юрлицом вы продаете, а бизнес!!! В построении капитализируемого бизнеса состоит мое предложение! Налоговые изменения - лишь предпосылка, превращение угрозы в возможность

Що ви спорити з Владом.
Він ще скаже, що Безос і Бафет тупі, так як майно оформлене на юридичній особі, а тре було купувати на фізособу і оформляти на фізособу і платити як фізособа космічні податки.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 10:53

  flyman написав:Що ви спорити з Владом.
Він ще скаже, що Безос і Бафет тупі, так як майно оформлене на юридичній особі, а тре було купувати на фізособу і оформляти на фізособу і платити як фізособа космічні податки.

При чем тут Баффет и Безос к Украине? Влад все правильно пишет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 10:55

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:а бизнес!!

Какой бизнес? Долгосрочная аренда жилой недвижимости? Тут юрлицо с ндсами пролетает из-за конкуренции большого количества частников, которые не платят налоги. Опуститесь с небес на землю.
Кроме того рентабельность в 6% это не тот рынок, где работает у нас бизнес (а если он начнет еще нанимать официально сантехника, платить зарплату директору, все налоги на общих основаниях, то и 6% не останется). Это парковка пенсионных накоплений.


Ок, оставайтесь в своей зоне комфорта. Умываю руки. Я писал об 1% vs 99%. Будет 3% vs 97% - уже достижение...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 10:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Флай, кстати, а что с тем цоколем в стиле лофт, с зелёной плиткой, диваном-трансформером и волченком? Кто в нем сейчас обитает?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 11:00

  airmax78 написав:Флай, кстати, а что с тем цоколем в стиле лофт, с зелёной плиткой, диваном-трансформером и волченком? Кто в нем сейчас обитает?

Павуки :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 11:01

  airmax78 написав:
  flyman написав:Що ви спорити з Владом.
Він ще скаже, що Безос і Бафет тупі, так як майно оформлене на юридичній особі, а тре було купувати на фізособу і оформляти на фізособу і платити як фізособа космічні податки.

При чем тут Баффет и Безос к Украине? Влад все правильно пишет.


я так понял, что Зардио имеет ввиду, квартиру сделать по 1грн, а остальное заплатить в конверте. 80копеек квартира и 20 копеек налоги государству :)

На остальное арендовать G-63 Hybrid AMG 2021 и знакомится с девушками из высшего общества :)

А-ла-ла-ла-ла. Может быть всегда, а может никогда. А-ла-ла-ла-ла.

https://vm.tiktok.com/ZMd9UK42p/
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 04 лип, 2021 11:11, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 11:08

  proftpd66 написав:
я так понял, что Зардио имеет ввиду, квартиру сделать по 1грн, а остальное заплатить в конверте. 80копеек квартира и 20 копеек налоги государству :)


Нет, мое предположение как раз полностью выводит аренду из тени, не неся дополнительной налоговой нагрузки - в этом и состоит преимущество быть плательщиком НДС, когда инвестируешь в активы, обложенные НДС
zРадио
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  #<1 ... 7808780978107811>
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