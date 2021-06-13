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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7809781078117812>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 11:29

  airmax78 написав:Флай, кстати, а что с тем цоколем в стиле лофт, с зелёной плиткой, диваном-трансформером и волченком? Кто в нем сейчас обитает?

Я зараз доїдаю там останню банокчку вишневого вареня, оце купив кришки на нові закрутки.
А що? Так і не знайшли колезі квартиру в оренду? Думаєте вілний цоколь знайти?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 11:31

  airmax78 написав:Флай, кстати, а что с тем цоколем в стиле лофт, с зелёной плиткой, диваном-трансформером и волченком? Кто в нем сейчас обитает?

Там обитает безысходность
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 11:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Я зараз доїдаю там останній хрін без солі

Я не втримався і підкоренував твої слова)))))
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 11:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Слухай, Флай - може здай свій цоколь і горище УК?
Чи нема такої УК, щоб зайнялась твоїм гемороєм? :)
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 11:46

  zРадио написав:
  proftpd66 написав:
я так понял, что Зардио имеет ввиду, квартиру сделать по 1грн, а остальное заплатить в конверте. 80копеек квартира и 20 копеек налоги государству :)


Нет, мое предположение как раз полностью выводит аренду из тени, не неся дополнительной налоговой нагрузки - в этом и состоит преимущество быть плательщиком НДС, когда инвестируешь в активы, обложенные НДС

ККЦ пише, що податки радо заплатять за "фізика" інші "юрики"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 12:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:ККЦ пише, що податки радо заплатять за "фізика" інші "юрики"

про радо я не писал, не трынди
я писал шо нет проблем заключить оф договор аренды между физиком и юриком и шо мутить для этого фоп вовсе не обязательно
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 12:17

  flyman написав:
  airmax78 написав:Флай, кстати, а что с тем цоколем в стиле лофт, с зелёной плиткой, диваном-трансформером и волченком? Кто в нем сейчас обитает?

Я зараз доїдаю там останню банокчку вишневого вареня, оце купив кришки на нові закрутки.
А що? Так і не знайшли колезі квартиру в оренду? Думаєте вілний цоколь знайти?

А закиньте фотки, если не сложно.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 12:30

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Флай, кстати, а что с тем цоколем в стиле лофт, с зелёной плиткой, диваном-трансформером и волченком? Кто в нем сейчас обитает?

Я зараз доїдаю там останню банокчку вишневого вареня, оце купив кришки на нові закрутки.
А що? Так і не знайшли колезі квартиру в оренду? Думаєте вілний цоколь знайти?

А закиньте фотки, если не сложно.


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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 12:34

  flyman написав:
  airmax78 написав:А закиньте фотки, если не сложно.


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На полу кафель, заботливо уложенный своим руками.
Летом так еще лучше. Прохлада от пола, даже кондей не нужен.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 12:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Прохлада от пола, даже кондей не нужен.
ещё крышки аккумулируют))
ПС: а подушек то две :shock:
Мизантрóп
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