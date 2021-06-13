Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 лип, 2021 11:29
airmax78 написав:
Флай, кстати, а что с тем цоколем в стиле лофт, с зелёной плиткой, диваном-трансформером и волченком? Кто в нем сейчас обитает?
Я зараз доїдаю там останню банокчку вишневого вареня, оце купив кришки на нові закрутки.
А що? Так і не знайшли колезі квартиру в оренду? Думаєте вілний цоколь знайти?
flyman
Повідомлень: 25248
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1258 раз.
Подякували: 1942 раз.
Профіль
2
Додано: Нед 04 лип, 2021 11:31
airmax78 написав:
Флай, кстати, а что с тем цоколем в стиле лофт, с зелёной плиткой, диваном-трансформером и волченком? Кто в нем сейчас обитает?
Там обитает безысходность
antey1969
1
Повідомлень: 10698
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1376 раз.
Подякували: 3110 раз.
Профіль
2
2
1
Додано: Нед 04 лип, 2021 11:36
flyman написав:
Я зараз доїдаю там останній хрін без солі
Я не втримався і підкоренував твої слова)))))
Успіх
Повідомлень: 939
З нами з: 18.03.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 28 раз.
Профіль
Додано: Нед 04 лип, 2021 11:42
Слухай, Флай - може здай свій цоколь і горище УК?
Чи нема такої УК, щоб зайнялась твоїм гемороєм?
Успіх
Повідомлень: 939
З нами з: 18.03.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 28 раз.
Профіль
Додано: Нед 04 лип, 2021 11:46
zРадио написав: proftpd66 написав:
я так понял, что
Зардио
имеет ввиду, квартиру сделать по 1грн, а остальное заплатить в конверте. 80копеек квартира и 20 копеек налоги государству
Нет, мое предположение как раз полностью выводит аренду из тени, не неся дополнительной налоговой нагрузки - в этом и состоит преимущество быть плательщиком НДС, когда инвестируешь в активы, обложенные НДС
ККЦ пише, що податки радо заплатять за "фізика" інші "юрики"
flyman
Повідомлень: 25248
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1258 раз.
Подякували: 1942 раз.
Профіль
2
Додано: Нед 04 лип, 2021 12:13
flyman написав:ККЦ пише, що податки радо заплатять за "фізика" інші "юрики"
про
радо
я не писал, не трынди
я писал шо нет проблем заключить оф договор аренды между физиком и юриком и шо мутить для этого фоп вовсе не обязательно
kingkongovets
Повідомлень: 9106
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1246 раз.
Подякували: 2032 раз.
Профіль
Додано: Нед 04 лип, 2021 12:17
flyman написав: airmax78 написав:
Флай, кстати, а что с тем цоколем в стиле лофт, с зелёной плиткой, диваном-трансформером и волченком? Кто в нем сейчас обитает?
Я зараз доїдаю там останню банокчку вишневого вареня, оце купив кришки на нові закрутки.
А що? Так і не знайшли колезі квартиру в оренду? Думаєте вілний цоколь знайти?
А закиньте фотки, если не сложно.
airmax78
Повідомлень: 39043
З нами з: 25.10.12
Подякував: 928 раз.
Подякували: 4732 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 04 лип, 2021 12:30
airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав:
Флай, кстати, а что с тем цоколем в стиле лофт, с зелёной плиткой, диваном-трансформером и волченком? Кто в нем сейчас обитает?
Я зараз доїдаю там останню банокчку вишневого вареня, оце купив кришки на нові закрутки.
А що? Так і не знайшли колезі квартиру в оренду? Думаєте вілний цоколь знайти?
А закиньте фотки, если не сложно.
flyman
Повідомлень: 25248
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1258 раз.
Подякували: 1942 раз.
Профіль
2
Додано: Нед 04 лип, 2021 12:34
На полу кафель, заботливо уложенный своим руками.
Летом так еще лучше. Прохлада от пола, даже кондей не нужен.
antey1969
1
Повідомлень: 10698
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1376 раз.
Подякували: 3110 раз.
Профіль
2
2
1
Додано: Нед 04 лип, 2021 12:42
antey1969 написав:
Прохлада от пола, даже кондей не нужен.
ещё крышки аккумулируют))
ПС: а подушек то две
Мизантрóп
Повідомлень: 5930
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1088 раз.
Подякували: 1108 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
ramzes4
і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор