Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 лип, 2021 12:49
Мизантрóп написав: antey1969 написав:
Прохлада от пола, даже кондей не нужен.
ещё крышки аккумулируют))
ПС: а подушек то две
Долярчик, мотай на вус: смарт тре здавати з двома подушками
flyman
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Додано: Нед 04 лип, 2021 12:54
flyman написав: airmax78 написав: flyman написав:
[quotФлай, кстати, а что с тем цоколем в стиле лофт, с зелёной плиткой, диваном-трансформером и волченком? Кто в нем сейчас обитает?
Я зараз доїдаю там останню банокчку вишневого вареня, оце купив кришки на нові закрутки.
А що? Так і не знайшли колезі квартиру в оренду? Думаєте вілний цоколь знайти?
А закиньте фотки, если не сложно.
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Іпаааааааааать!
Щей точно ті кришки є, для закруток!
Ааааааааааа!!!!!!
Вщіпніть мене!!!!!!
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Додано: Нед 04 лип, 2021 12:54
Мизантрóп написав: antey1969 написав:
Прохлада от пола, даже кондей не нужен.
ещё крышки аккумулируют))
ПС:
а подушек то две
стандартный дизайнерский ход чтобы оживить интерьер)
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