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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7810781178127813>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 12:54

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:[quotФлай, кстати, а что с тем цоколем в стиле лофт, с зелёной плиткой, диваном-трансформером и волченком? Кто в нем сейчас обитает?

Я зараз доїдаю там останню банокчку вишневого вареня, оце купив кришки на нові закрутки.
А що? Так і не знайшли колезі квартиру в оренду? Думаєте вілний цоколь знайти?

А закиньте фотки, если не сложно.


Зображення[/quote]

-------

Іпаааааааааать!
Щей точно ті кришки є, для закруток!
Ааааааааааа!!!!!!
Вщіпніть мене!!!!!! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 12:54

  Мизантрóп написав:
  antey1969 написав:Прохлада от пола, даже кондей не нужен.
ещё крышки аккумулируют))
ПС: а подушек то две :shock:

стандартный дизайнерский ход чтобы оживить интерьер)
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:08

flyman уютно получилось. Стеновые панели под бетон очень реалистичные. Зачёт.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:12

  flyman написав:Зображення

Рожева подушечка з двома ґудзичками :) посмішка така мила :)
спеціально для гості, аскетичної і невибагливої :) кришки уже приготував, залишилось назбирати банок по окрузі і на3,14здити вишень по сусідських садах :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:12

  Мизантрóп написав:
  antey1969 написав:Прохлада от пола, даже кондей не нужен.
ещё крышки аккумулируют))
ПС: а подушек то две :shock:

Зависть - плохое чувство.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:14

  antey1969 написав:
  Мизантрóп написав:
  antey1969 написав:Прохлада от пола, даже кондей не нужен.
ещё крышки аккумулируют))
ПС: а подушек то две :shock:

Зависть - плохое чувство.

Флай давно вже каже, що тягає селянок на просмотри фільмів... заздрю щіт!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:16

Флай маладець!

Подивишся фотки Флая і такий мотивець просинається...

Думаєш, що в коробці під мостом не настільки вже й погано...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:18

  stas_rst написав:
  flyman написав:Зображення

Рожева подушечка з двома ґудзичками :) посмішка така мила :)
спеціально для гості, аскетичної і невибагливої :) кришки уже приготував, залишилось назбирати банок по окрузі і на3,14здити вишень по сусідських садах :)

пару років тому облагородили територію, так що знову не вгадав: вишні ростуть вздовж ЖК, щодо банок, то навіщо збирати, якщо можна реюзати попередні (такий собі перпетум мобіле з банками, тільки кришки йдуть як розхідний матеріал).
Даю лайвхак: купуєш баночку (таку що кришка з різьбою, не перепутай Кутузов) із ікрою замороською, кабачковою. Ікру ням-ням, + банка і кришка під домашню закрутку.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:24

  change_pm написав:Подивишся фотки Флая і такий мотивець просинається...

Думаєш, що в коробці під мостом не настільки вже й погано...

та не розказуй, фотки з басейном в СА хто постив?
Думаю, що не під мостом живеш, а в комірці для прибиральника.

P.S.
Ти вже готовий до Gobal Reset та нової норми?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 04 лип, 2021 14:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:57

  flyman написав:
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Треба тобі лайкос поставити за фото!

Як буду коли ще в Києві, то треба буде тобі закинути баночку варення з аличі :mrgreen:
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