Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Рожева подушечка з двома ґудзичками посмішка така мила спеціально для гості, аскетичної і невибагливої кришки уже приготував, залишилось назбирати банок по окрузі і на3,14здити вишень по сусідських садах
Рожева подушечка з двома ґудзичками посмішка така мила спеціально для гості, аскетичної і невибагливої кришки уже приготував, залишилось назбирати банок по окрузі і на3,14здити вишень по сусідських садах
пару років тому облагородили територію, так що знову не вгадав: вишні ростуть вздовж ЖК, щодо банок, то навіщо збирати, якщо можна реюзати попередні (такий собі перпетум мобіле з банками, тільки кришки йдуть як розхідний матеріал). Даю лайвхак: купуєш баночку (таку що кришка з різьбою, не перепутай Кутузов) із ікрою замороською, кабачковою. Ікру ням-ням, + банка і кришка під домашню закрутку.