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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7810781178127813

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:19

  Успіх написав:
Як буду коли ще в Києві, то треба буде тобі закинути баночку варення з аличі :mrgreen:

Флай за баночку варенья на постой не принимает. Оплата только в твердой валюте.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:22

  antey1969 написав:
  Успіх написав:
Як буду коли ще в Києві, то треба буде тобі закинути баночку варення з аличі :mrgreen:

Флай за баночку варенья на постой не принимает. Оплата только в твердой валюте.

Успіх, ти спочатку своїх дітей постав на ноги, а потім задуй баночки іншим.

Маєш двох хлопів, як мінімум два смарти з тебе "для родини, а не для себе чи під оренду".
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Успіх написав:Ціни на житло в Україні підскочать в 2 рази - Конфедерація будівельників
https://news.finance.ua/ru/news/-/49583 ... stroitelej

упадёт на 20% космическая рентабельность застройщика. даже по 500 уе/м строительный бизнес останется положительно рентабельным.
Великие бизнесмены из Ирпеня раскрыли заговор
Faceless
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