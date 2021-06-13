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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 лип, 2021 14:19
Успіх написав:
Як буду коли ще в Києві, то треба буде тобі закинути баночку варення з аличі
Флай за баночку варенья на постой не принимает. Оплата только в твердой валюте.
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antey1969
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Додано: Нед 04 лип, 2021 14:22
antey1969 написав: Успіх написав:
Як буду коли ще в Києві, то треба буде тобі закинути баночку варення з аличі
Флай за баночку варенья на постой не принимает. Оплата только в твердой валюте.
Успіх, ти спочатку своїх дітей постав на ноги, а потім задуй баночки іншим.
Маєш двох хлопів, як мінімум два смарти з тебе "для родини, а не для себе чи під оренду".
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flyman
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Додано: Нед 04 лип, 2021 14:33
vitaliian написав:
упадёт на 20% космическая рентабельность застройщика. даже по 500 уе/м строительный бизнес останется положительно рентабельным.
Великие бизнесмены из Ирпеня раскрыли заговор
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Faceless
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