Флай за баночку варенья на постой не принимает. Оплата только в твердой валюте.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 лип, 2021 14:19
Додано: Нед 04 лип, 2021 14:22
Успіх, ти спочатку своїх дітей постав на ноги, а потім задуй баночки іншим.
Маєш двох хлопів, як мінімум два смарти з тебе "для родини, а не для себе чи під оренду".
Додано: Нед 04 лип, 2021 14:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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