Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 лип, 2021 14:22
antey1969 написав: Успіх написав:
Як буду коли ще в Києві, то треба буде тобі закинути баночку варення з аличі
Флай за баночку варенья на постой не принимает. Оплата только в твердой валюте.
Успіх, ти спочатку своїх дітей постав на ноги, а потім задуй баночки іншим.
Маєш двох хлопів, як мінімум два смарти з тебе "для родини, а не для себе чи під оренду".
flyman
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Додано: Нед 04 лип, 2021 14:33
vitaliian написав:
упадёт на 20% космическая рентабельность застройщика. даже по 500 уе/м строительный бизнес останется положительно рентабельным.
Великие бизнесмены из Ирпеня раскрыли заговор
Faceless
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Додано: Нед 04 лип, 2021 14:47
Faceless написав: vitaliian написав:
упадёт на 20% космическая рентабельность застройщика. даже по 500 уе/м строительный бизнес останется положительно рентабельным.
Великие бизнесмены из Ирпеня раскрыли заговор
Если введут 20% НДС, то ФОП-застройщикам Ирпеня придется туго
antey1969
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Додано: Нед 04 лип, 2021 14:54
flyman написав: change_pm написав:
Подивишся фотки Флая і такий мотивець просинається...
Думаєш, що в коробці під мостом не настільки вже й погано...
та не розказуй, фотки з басейном в СА хто постив?
Думаю, що не під мостом живеш, а в комірці для прибиральника.
P.S.
Ти вже готовий до Gobal Reset та нової норми
?
Yes, sir! Гатовий!
Вже живу в комірці прибиральника, та й ще з прибиральником з Уганди
Востаннє редагувалось
change_pm
в Нед 04 лип, 2021 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 14:56
change_pm написав: flyman написав: change_pm написав:
Подивишся фотки Флая і такий мотивець просинається...
Думаєш, що в коробці під мостом не настільки вже й погано...
та не розказуй, фотки з басейном в СА хто постив?
Думаю, що не під мостом живеш, а в комірці для прибиральника.
P.S.
Ти вже готовий до Gobal Reset та нової норми
?
Yes, sir! Гатовий!
Вже живу в комірці прибиральника, та й ще з прибиральником
з БЛМ?
flyman
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Додано: Нед 04 лип, 2021 14:58
flyman написав:
з БЛМ?
так
change_pm
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Додано: Нед 04 лип, 2021 15:02
flyman написав:
Я довго ломав голову - звідкіля в Флафалай-лами стіко медальов...
Тепер допетрав - за такі фотоси... і за вольчьонка...
Ох, дочекаєтесь, викладу фотос коробки, де живу, шоб наставили тоді 100500 лайков!
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Додано: Нед 04 лип, 2021 15:05
flyman написав: antey1969 написав: Успіх написав:
Як буду коли ще в Києві, то треба буде тобі закинути баночку варення з аличі
Флай за баночку варенья на постой не принимает. Оплата только в твердой валюте.
Успіх, ти спочатку своїх дітей постав на ноги, а потім задуй баночки іншим.
Маєш двох хлопів, як мінімум два смарти з тебе "для родини, а не для себе чи під оренду".
Хто-зна, чи вони захочуть тут жити, а не за кордоном!
Бо, тоді батяня, всі активи і пасиви попродає, переселиться на дачу тут, або в Анталії... і буде на ті кошти кайфувати
п.с.
А я бачу ти вже своїм діткам прикупив підвали і горища
- обігнав так обігнав мене
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Додано: Нед 04 лип, 2021 15:07
Успіх написав:
Хто-зна, чи вони захочуть тут жити, а не за кордоном!
Бо, тоді батяня, всі активи і пасиви попродає, переселиться на дачу тут, або в Анталії... і буде на ті кошти кайфувати
п.с.
А я бачу ти вже своїм діткам прикупив підвали і горища
- обігнав так обігнав мене
там тяжко буде знайти дві добрі тещі.
краще кавалірка біля ШРТ в Києві, чим смарт в дупі Львова
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flyman
в Нед 04 лип, 2021 15:10, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Додано: Нед 04 лип, 2021 15:10
Дошли слухи, что у Уни стартует ремонт в Медовом
antey1969
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