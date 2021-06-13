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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78117812781378147815>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:22

  antey1969 написав:
  Успіх написав:
Як буду коли ще в Києві, то треба буде тобі закинути баночку варення з аличі :mrgreen:

Флай за баночку варенья на постой не принимает. Оплата только в твердой валюте.

Успіх, ти спочатку своїх дітей постав на ноги, а потім задуй баночки іншим.

Маєш двох хлопів, як мінімум два смарти з тебе "для родини, а не для себе чи під оренду".
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Успіх написав:Ціни на житло в Україні підскочать в 2 рази - Конфедерація будівельників
https://news.finance.ua/ru/news/-/49583 ... stroitelej

упадёт на 20% космическая рентабельность застройщика. даже по 500 уе/м строительный бизнес останется положительно рентабельным.
Великие бизнесмены из Ирпеня раскрыли заговор
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:47

  Faceless написав:
vitaliian написав:
  Успіх написав:Ціни на житло в Україні підскочать в 2 рази - Конфедерація будівельників
https://news.finance.ua/ru/news/-/49583 ... stroitelej

упадёт на 20% космическая рентабельность застройщика. даже по 500 уе/м строительный бизнес останется положительно рентабельным.
Великие бизнесмены из Ирпеня раскрыли заговор

Если введут 20% НДС, то ФОП-застройщикам Ирпеня придется туго
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:54

  flyman написав:
  change_pm написав:Подивишся фотки Флая і такий мотивець просинається...

Думаєш, що в коробці під мостом не настільки вже й погано...

та не розказуй, фотки з басейном в СА хто постив?
Думаю, що не під мостом живеш, а в комірці для прибиральника.

P.S.
Ти вже готовий до Gobal Reset та нової норми?

Yes, sir! Гатовий! :oops:

Вже живу в комірці прибиральника, та й ще з прибиральником з Уганди :mrgreen:
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 04 лип, 2021 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:56

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:Подивишся фотки Флая і такий мотивець просинається...

Думаєш, що в коробці під мостом не настільки вже й погано...

та не розказуй, фотки з басейном в СА хто постив?
Думаю, що не під мостом живеш, а в комірці для прибиральника.

P.S.
Ти вже готовий до Gobal Reset та нової норми?

Yes, sir! Гатовий! :oops:

Вже живу в комірці прибиральника, та й ще з прибиральником :mrgreen:

з БЛМ?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:58

  flyman написав:з БЛМ?

так :oops:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 15:02

  flyman написав:Зображення

Я довго ломав голову - звідкіля в Флафалай-лами стіко медальов...

Тепер допетрав - за такі фотоси... і за вольчьонка...

Ох, дочекаєтесь, викладу фотос коробки, де живу, шоб наставили тоді 100500 лайков!
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 15:05

  flyman написав:
  antey1969 написав:
  Успіх написав:
Як буду коли ще в Києві, то треба буде тобі закинути баночку варення з аличі :mrgreen:

Флай за баночку варенья на постой не принимает. Оплата только в твердой валюте.

Успіх, ти спочатку своїх дітей постав на ноги, а потім задуй баночки іншим.

Маєш двох хлопів, як мінімум два смарти з тебе "для родини, а не для себе чи під оренду".

Хто-зна, чи вони захочуть тут жити, а не за кордоном!
Бо, тоді батяня, всі активи і пасиви попродає, переселиться на дачу тут, або в Анталії... і буде на ті кошти кайфувати :D

п.с.
А я бачу ти вже своїм діткам прикупив підвали і горища :mrgreen: - обігнав так обігнав мене :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 15:07

  Успіх написав:Хто-зна, чи вони захочуть тут жити, а не за кордоном!
Бо, тоді батяня, всі активи і пасиви попродає, переселиться на дачу тут, або в Анталії... і буде на ті кошти кайфувати :D

п.с.
А я бачу ти вже своїм діткам прикупив підвали і горища :mrgreen: - обігнав так обігнав мене :mrgreen:

там тяжко буде знайти дві добрі тещі.

краще кавалірка біля ШРТ в Києві, чим смарт в дупі Львова
Востаннє редагувалось flyman в Нед 04 лип, 2021 15:10, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 15:10

Дошли слухи, что у Уни стартует ремонт в Медовом
antey1969
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