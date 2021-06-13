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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7812781378147815>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 15:16

  change_pm написав:
  flyman написав:Зображення

Я довго ломав голову - звідкіля в Флафалай-лами стіко медальов...

Тепер допетрав - за такі фотоси... і за вольчьонка...

Ох, дочекаєтесь, викладу фотос коробки, де живу, шоб наставили тоді 100500 лайков!

Не розумію, чому Флай ту стіну непообклеював якимись дешевими обоями, чи плакатами... з голими дівками? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 15:18

  change_pm написав:
  flyman написав:

Я довго ломав голову - звідкіля в Флафалай-лами стіко медальов...

Тепер допетрав - за такі фотоси... і за вольчьонка...

Ох, дочекаєтесь, викладу фотос коробки, де живу, шоб наставили тоді 100500 лайков!

За правду жизни у него медали. В отличие от некоторых, сочиняющих тут про плинтуса скрытого монтажа, Флай выкладывает правдоматку. За это и респект ему такой. И за героизм жить в таких условиях.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 15:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Флай, переправил фото. Заинтересовался коллега. Можете ещё фото санузла выложить? Для него это важно. Диванная зона устраивает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 15:28

Кавалирка где-то в мордоре. Флай, твои по сколько м2? Больше 10, выходит, лишняя жилплощадь

Зображення
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 04 лип, 2021 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 15:29

  airmax78 написав:Флай, переправил фото. Заинтересовался коллега. Можете ещё фото санузла выложить? Для него это важно. Диванная зона устраивает.

Що ж ви тварітє, іроди! Я так до завтра можу не дожити, пупок розв"яжеться...

зі. місце забите, я там буду за 15 по 20.07 проходити ковід карантин, ти ж Макс мені відмовив :mrgreen:

ззі. Флай, з мене банка варення з фініків!
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 15:32

  flyman написав:
  Успіх написав:Хто-зна, чи вони захочуть тут жити, а не за кордоном!
Бо, тоді батяня, всі активи і пасиви попродає, переселиться на дачу тут, або в Анталії... і буде на ті кошти кайфувати :D

п.с.
А я бачу ти вже своїм діткам прикупив підвали і горища :mrgreen: - обігнав так обігнав мене :mrgreen:

там тяжко буде знайти дві добрі тещі.

краще кавалірка біля ШРТ в Києві, чим смарт в дупі Львова

РП прийди, РП прийди, РП прийди :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 15:46

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  flyman написав:краще кавалірка біля ШРТ в Києві, чим смарт в дупі Львова

Грубо помиляєшся!
Смарт 27м2 в середній локації - значно краще кавалірки 15м2 за дупою Києва!)))

Ану, чи в твоєї кавалірки є хоч половина таких переваг, як в мого смарта?
✓ дит.школа/садочок на території ЖК!🏫
✓ багато садочків/шкіл в пішій доступності!🎠
✓ паркінги наземні і підземні!🏍️🛵🚲🚗
✓ ел.зарядки до ел.автівок!⚡
✓ 300м до АТБ!🍻
✓ 300м до головної дороги/транспортної розв'язки!🚌🚎🚕🚚
✓ 500м до лісу!🏞️
✓ 10хв на авто до Головного ЖД Вокзалу!🚅🚝🚉
✓ 15хв на авто до Аеропорту!🛫
✓ 5,3км до Центру міста!!!🏛️⛲
✓ близько 60хв. на авто до польського кордону!!!🌉
✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🥇🥈🥉🏆
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 15:46

В крупнейших городах РФ начало дешеветь жильё...
https://1prime.ru/development/20210704/834108358.html
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  change_pm написав:звідкіля в Флафалай-лами стіко медальов...

правильно звертатись "Фалай-лама Перший" і неповторний :)
Інакше реінкарнація на Філіппіни під загрозою ... амен :)
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 15:56

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Флай, переправил фото. Заинтересовался коллега. Можете ещё фото санузла выложить? Для него это важно. Диванная зона устраивает.

Що ж ви тварітє, іроди! Я так до завтра можу не дожити, пупок розв"яжеться...

зі. місце забите, я там буду за 15 по 20.07 проходити ковід карантин, ти ж Макс мені відмовив :mrgreen:

ззі. Флай, з мене банка варення з фініків!

за язика не тягнув, так що чекаю літру варені з фініків.
бо тут деякі львівські жлоби з аличі пропонували.
flyman
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