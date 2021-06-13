Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 лип, 2021 15:16
change_pm написав: flyman написав:
Я довго ломав голову - звідкіля в Флафалай-лами стіко медальов...
Тепер допетрав - за такі фотоси... і за вольчьонка...
Ох, дочекаєтесь, викладу фотос коробки, де живу, шоб наставили тоді 100500 лайков!
Не розумію, чому Флай ту стіну непообклеював якимись дешевими обоями, чи плакатами... з голими дівками?
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Додано: Нед 04 лип, 2021 15:18
change_pm написав: flyman написав:
Я довго ломав голову - звідкіля в Флафалай-лами стіко медальов...
Тепер допетрав - за такі фотоси... і за вольчьонка...
Ох, дочекаєтесь, викладу фотос коробки, де живу, шоб наставили тоді 100500 лайков!
За правду жизни у него медали. В отличие от некоторых, сочиняющих тут про плинтуса скрытого монтажа, Флай выкладывает правдоматку. За это и респект ему такой. И за героизм жить в таких условиях.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 15:21
Флай, переправил фото. Заинтересовался коллега. Можете ещё фото санузла выложить? Для него это важно. Диванная зона устраивает.
airmax78
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Додано: Нед 04 лип, 2021 15:28
Кавалирка где-то в мордоре. Флай, твои по сколько м2? Больше 10, выходит, лишняя жилплощадь
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zРадио
в Нед 04 лип, 2021 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 15:29
airmax78 написав:
Флай, переправил фото.
Заинтересовался коллега
. Можете ещё фото санузла выложить? Для него это важно. Диванная зона устраивает.
Що ж ви тварітє, іроди! Я так до завтра можу не дожити, пупок розв"яжеться...
зі. місце забите, я там буду за 15 по 20.07 проходити ковід карантин, ти ж Макс мені відмовив
ззі. Флай, з мене банка варення з фініків!
change_pm
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Додано: Нед 04 лип, 2021 15:32
flyman написав: Успіх написав:
Хто-зна, чи вони захочуть тут жити, а не за кордоном!
Бо, тоді батяня, всі активи і пасиви попродає, переселиться на дачу тут, або в Анталії... і буде на ті кошти кайфувати
п.с.
А я бачу ти вже своїм діткам прикупив підвали і горища
- обігнав так обігнав мене
там тяжко буде знайти дві добрі тещі.
краще кавалірка біля ШРТ в Києві, чим смарт
в
дупі
Львова
РП прийди, РП прийди, РП прийди
change_pm
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Додано: Нед 04 лип, 2021 15:46
flyman написав:
краще кавалірка біля ШРТ в Києві, чим смарт в дупі Львова
Грубо помиляєшся!
Смарт 27м2 в середній локації - значно краще кавалірки 15м2 за дупою Києва!)))
Ану, чи в твоєї кавалірки є хоч половина таких переваг, як в мого смарта?
✓ дит.школа/садочок на території ЖК!🏫
✓ багато садочків/шкіл в пішій доступності!🎠
✓ паркінги наземні і підземні!🏍️🛵🚲🚗
✓ ел.зарядки до ел.автівок!⚡
✓ 300м до АТБ!🍻
✓ 300м до головної дороги/транспортної розв'язки!🚌🚎🚕🚚
✓ 500м до лісу!🏞️
✓ 10хв на авто до Головного ЖД Вокзалу!🚅🚝🚉
✓ 15хв на авто до Аеропорту!🛫
✓ 5,3км до Центру міста!!!🏛️⛲
✓ близько 60хв. на авто до польського кордону!!!🌉
✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🥇🥈🥉🏆
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Додано: Нед 04 лип, 2021 15:46
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change_pm написав:
звідкіля в Флафалай-лами стіко медальов...
правильно звертатись
"Фалай-лама Перший"
і неповторний
Інакше реінкарнація на Філіппіни під загрозою ... амен
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Додано: Нед 04 лип, 2021 15:56
change_pm написав: airmax78 написав:
Флай, переправил фото.
Заинтересовался коллега
. Можете ещё фото санузла выложить? Для него это важно. Диванная зона устраивает.
Що ж ви тварітє, іроди! Я так до завтра можу не дожити, пупок розв"яжеться...
зі. місце забите, я там буду за 15 по 20.07 проходити ковід карантин, ти ж Макс мені відмовив
ззі. Флай, з мене банка варення з фініків!
за язика не тягнув, так що чекаю літру варені з фініків.
бо тут деякі львівські жлоби з аличі пропонували.
flyman
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