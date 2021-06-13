Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 лип, 2021 15:58
ой, в нас рунет сі не пущає, ми не з Воронежа
flyman
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Додано: Нед 04 лип, 2021 16:00
stas_rst написав: change_pm написав:
звідкіля в Флафалай-лами стіко медальов...
правильно звертатись
"Фалай-лама Перший"
і неповторний
Інакше реінкарнація на Філіппіни під загрозою ... амен
З Філіпінами, не дай Бог щось сі трафит, як з В"єтнамом чи Тайландом. Там на владу найшло щось і вони експатів виганяють ссаними хідниками.
Залишиться хіба сказочноє Балі.
flyman
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Додано: Нед 04 лип, 2021 16:04
Успіх написав: change_pm написав: flyman написав:
Я довго ломав голову - звідкіля в Флафалай-лами стіко медальов...
Тепер допетрав - за такі фотоси... і за вольчьонка...
Ох, дочекаєтесь, викладу фотос коробки, де живу, шоб наставили тоді 100500 лайков!
Не розумію, чому Флай ту стіну непообклеював якимись дешевими обоями, чи плакатами... з голими дівками?
і чим це поможе при Big Reset (обнулєнії, щоб ти понімав) і новій нормі?
flyman
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Додано: Нед 04 лип, 2021 16:05
zРадио написав:
Кавалирка где-то в мордоре. Флай, твои по сколько м2? Больше 10, выходит, лишняя жилплощадь
14,5м2 хороми в мене, отдєльний рум для толчка і душа.
flyman
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Додано: Нед 04 лип, 2021 16:07
airmax78 написав:
Флай, переправил фото. Заинтересовался коллега. Можете ещё фото санузла выложить? Для него это важно. Диванная зона устраивает.
аірмакс, чую що ви вже з колєги завдаток взяли, а я ще ніц не заробив, навіть медальки від фінанса
flyman
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