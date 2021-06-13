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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7813781478157816>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 15:58

  RTC12 написав:В крупнейших городах РФ начало дешеветь жильё...
https://1prime.ru/development/20210704/834108358.html

ой, в нас рунет сі не пущає, ми не з Воронежа
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:00

  stas_rst написав:
  change_pm написав:звідкіля в Флафалай-лами стіко медальов...

правильно звертатись "Фалай-лама Перший" і неповторний :)
Інакше реінкарнація на Філіппіни під загрозою ... амен :)

З Філіпінами, не дай Бог щось сі трафит, як з В"єтнамом чи Тайландом. Там на владу найшло щось і вони експатів виганяють ссаними хідниками.
Залишиться хіба сказочноє Балі.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:04

  Успіх написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:Зображення

Я довго ломав голову - звідкіля в Флафалай-лами стіко медальов...

Тепер допетрав - за такі фотоси... і за вольчьонка...

Ох, дочекаєтесь, викладу фотос коробки, де живу, шоб наставили тоді 100500 лайков!

Не розумію, чому Флай ту стіну непообклеював якимись дешевими обоями, чи плакатами... з голими дівками? :mrgreen:

і чим це поможе при Big Reset (обнулєнії, щоб ти понімав) і новій нормі?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:05

  zРадио написав:Кавалирка где-то в мордоре. Флай, твои по сколько м2? Больше 10, выходит, лишняя жилплощадь

Зображення

14,5м2 хороми в мене, отдєльний рум для толчка і душа.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:07

  airmax78 написав:Флай, переправил фото. Заинтересовался коллега. Можете ещё фото санузла выложить? Для него это важно. Диванная зона устраивает.

аірмакс, чую що ви вже з колєги завдаток взяли, а я ще ніц не заробив, навіть медальки від фінанса

ладно, ближче до теми:

https://news.finance.ua/ua/news/-/496021/ekspert-nazvala-serednij-dohid-v-ukrayini-na-simyu-z-3-osib-doslidzhennya

Середній дохід на людину у 2021 році зріс: минулого року він був на рівні 9 тис. грн за місяць, а зараз становить 10 015 грн.

«Як рахується дохід? Рахується, скільки людина живе в сім’ї, скільки вони отримують доходу, і ділиться на цю кількість. В середньому в Україні 3 людини в сім’ї та їхній спільний дохід — від 30−40 тис. гривень. Рівно половина з цього доходу, незважаючи на те, що доходи ростуть, йде на їжу. І це наші реалії, тому що щоденні наші витрати з’їдають 40% бюджету», — каже експерт.

В Україні в середньому витрати на їжу становлять 4 726 грн на місяць.

Також експерт розповіла, що згідно з дослідженнями, 41% жителів України вважають, що матеріальний стан їхньої сім’ї погіршився за останній рік.

В Україні в середньому витрати на їжу становлять 4 726 грн на місяць.

як на одного - то забагато, на сім"ю Долярчиків - замало.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:10

день флуду!!!

хахаха...
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:11

  flyman написав:
  RTC12 написав:В крупнейших городах РФ начало дешеветь жильё...
https://1prime.ru/development/20210704/834108358.html

ой, в нас рунет сі не пущає, ми не з Воронежа

Так той хлоп таки з кацапії пише...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:11

  flyman написав:
  zРадио написав:Кавалирка где-то в мордоре. Флай, твои по сколько м2? Больше 10, выходит, лишняя жилплощадь

Зображення

14,5м2 хороми в мене, отдєльний рум для толчка і душа.

платная камера на Лукяше, шоли? :mrgreen:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:15

  flyman написав:[i]Середній дохід на людину у 2021 році зріс: минулого року він був на рівні 9 тис. грн за місяць, а зараз становить 10 015 грн.

«Як рахується дохід? Рахується, скільки людина живе в сім’ї, скільки вони отримують доходу, і ділиться на цю кількість. В середньому в Україні 3 людини в сім’ї та їхній спільний дохід — від 30−40 тис. гривень. Рівно половина з цього доходу, незважаючи на те, що доходи ростуть, йде на їжу. І це наші реалії, тому що щоденні наші витрати з’їдають 40% бюджету», — каже експерт.

Задача:
- скільки в мене дохід, якщо я живу в сім"ї 10 років, і в мене два нахлебальника?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:24

  change_pm написав:
  flyman написав:[i]Середній дохід на людину у 2021 році зріс: минулого року він був на рівні 9 тис. грн за місяць, а зараз становить 10 015 грн.

«Як рахується дохід? Рахується, скільки людина живе в сім’ї, скільки вони отримують доходу, і ділиться на цю кількість. В середньому в Україні 3 людини в сім’ї та їхній спільний дохід — від 30−40 тис. гривень. Рівно половина з цього доходу, незважаючи на те, що доходи ростуть, йде на їжу. І це наші реалії, тому що щоденні наші витрати з’їдають 40% бюджету», — каже експерт.

Задача:
- скільки в мене дохід, якщо я живу в сім"ї 10 років, і в мене два нахлебальника?

віповідь рассєйскою: сколько человек живет в семье
Ромасик
 
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