Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Середній дохід на людину у 2021 році зріс: минулого року він був на рівні 9 тис. грн за місяць, а зараз становить 10 015 грн.
«Як рахується дохід? Рахується, скільки людина живе в сім’ї, скільки вони отримують доходу, і ділиться на цю кількість. В середньому в Україні 3 людини в сім’ї та їхній спільний дохід — від 30−40 тис. гривень. Рівно половина з цього доходу, незважаючи на те, що доходи ростуть, йде на їжу. І це наші реалії, тому що щоденні наші витрати з’їдають 40% бюджету», — каже експерт.
В Україні в середньому витрати на їжу становлять 4 726 грн на місяць.
Також експерт розповіла, що згідно з дослідженнями, 41% жителів України вважають, що матеріальний стан їхньої сім’ї погіршився за останній рік.
В Україні в середньому витрати на їжу становлять 4 726 грн на місяць.
як на одного - то забагато, на сім"ю Долярчиків - замало.
flyman написав:[i]Середній дохід на людину у 2021 році зріс: минулого року він був на рівні 9 тис. грн за місяць, а зараз становить 10 015 грн.
«Як рахується дохід? Рахується, скільки людина живе в сім’ї, скільки вони отримують доходу, і ділиться на цю кількість. В середньому в Україні 3 людини в сім’ї та їхній спільний дохід — від 30−40 тис. гривень. Рівно половина з цього доходу, незважаючи на те, що доходи ростуть, йде на їжу. І це наші реалії, тому що щоденні наші витрати з’їдають 40% бюджету», — каже експерт.
Задача: - скільки в мене дохід, якщо я живу в сім"ї 10 років, і в мене два нахлебальника?
flyman написав:[i]Середній дохід на людину у 2021 році зріс: минулого року він був на рівні 9 тис. грн за місяць, а зараз становить 10 015 грн.
«Як рахується дохід? Рахується, скільки людина живе в сім’ї, скільки вони отримують доходу, і ділиться на цю кількість. В середньому в Україні 3 людини в сім’ї та їхній спільний дохід — від 30−40 тис. гривень. Рівно половина з цього доходу, незважаючи на те, що доходи ростуть, йде на їжу. І це наші реалії, тому що щоденні наші витрати з’їдають 40% бюджету», — каже експерт.
Задача: - скільки в мене дохід, якщо я живу в сім"ї 10 років, і в мене два нахлебальника?
віповідь рассєйскою: сколько человек живет в семье