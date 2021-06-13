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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 04 лип, 2021 16:26
zРадио написав: pesikot написав:
А вот тут ты ТАК крепко сел в лужу
Анал-итег
Я с 2001 года периодически проживаю в Киеве. Знаю, чё па чём
Поэтому, все твои опусы - полная туфта.
Как и твой теперешний пост
Та кому ты вообще интересен - хоть с 80-х. Если аренду тяжко платить, это еще не значит, что рынок аренды цветет и пахнет. Платежеспособный спрос тем ниже, чем ниже экономическая динамика, а не чем выше цены - учи матчасть и не грузи остальных своими ЛИЧНЫМИ проблемами. Если кому и хочется излить душу - адептам Киева Фейслесса-Реуса, пожалуйста. Задавай им вопрос, почему в городе медианной зарплаты 1000 долларов тебе тяжело оплачивать аренду, стартующую от 350 долларов
Как ты феерично слился
Ты перенёс свои графики на мою pesikot
'овскую личность, тем самым показав, что твои графики - полная туфта.
Впрочем, это всем известно на этом форуме
Я не написал, что не могу оплатить аренду. Как раз могу.
Я просто написал, что твои графики и реальность не имеют ничего общего.
И вот тут ты впал в истерику и засучил ножками
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Додано: Нед 04 лип, 2021 16:44
Ромасик написав: change_pm написав: flyman написав:
[i]Середній дохід на людину у 2021 році зріс: минулого року він був на рівні 9 тис. грн за місяць, а зараз становить 10 015 грн.
«Як рахується дохід? Рахується, скільки людина живе в сім’ї
, скільки вони отримують доходу, і ділиться на цю кількість. В середньому в Україні 3 людини в сім’ї та їхній спільний дохід — від 30−40 тис. гривень. Рівно половина з цього доходу, незважаючи на те, що доходи ростуть, йде на їжу. І це наші реалії, тому що щоденні наші витрати з’їдають 40% бюджету», — каже експерт.
Задача:
- скільки в мене дохід, якщо я живу в сім"ї 10 років, і в мене два нахлебальника?
віповідь рассєйскою: сколько человек живет в семье
та ж писав:
живе з ще таким самим прибиральником БЛМщиком (чи БДСМкимок, я їх все путаю), а 3й - "уявний друг" або який привид типу Каспера.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 17:00
flyman написав:
так що чекаю літру варені з фініків.
бо тут деякі львівські жлоби з аличі пропонували.
Ладно, не привезу тобі вареня з аличі, бо там цукор, а він - шкідливий(ще й дорогий)
Привезу тобі просто назбираної аличі.... або ні, ще помнеться, - то я вже тобі свіжої назбираю в Києві
А з тебе - тернопільське 🍻, - сядемо на скляному мості і обговоримо методи Кіосакі, а як тріснемо ще по одному 🍺, то подумаємо, як нам Натт заманити в твій цоколь🧚
п.с.
Ти щось промовчав - нема чим крити?🥊
Успіх написав: flyman написав:
краще кавалірка біля ШРТ в Києві, чим смарт в дупі Львова
Грубо помиляєшся!
Смарт 27м2 в середній локації - значно краще кавалірки 15м2 за дупою Києва!)))
Ану, чи в твоєї кавалірки є хоч половина таких переваг, як в мого смарта?
✓ дит.школа/садочок на території ЖК!🏫
✓ багато садочків/шкіл в пішій доступності!🎠
✓ паркінги наземні і підземні!🏍️🛵🚲🚗
✓ ел.зарядки до ел.автівок!⚡
✓ 300м до АТБ!🍻
✓ 300м до головної дороги/транспортної розв'язки!🚌🚎🚕🚚
✓ 500м до лісу!🏞️
✓ 10хв на авто до Головного ЖД Вокзалу!🚅🚝🚉
✓ 15хв на авто до Аеропорту!🛫
✓ 5,3км до Центру міста!!!🏛️⛲
✓ близько 60хв. на авто до польського кордону!!!🌉
✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🥇🥈🥉🏆
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Додано: Нед 04 лип, 2021 17:12
flyman написав:
Залишиться хіба сказочноє Балі.
двієчник, Балі - Він (чол.р.), правильно казковий Балі, а те, що ти написав - забери пробіл і зрозумієш свої перспективи на Балі
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