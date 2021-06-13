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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7813781478157816

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:26

  zРадио написав:
  pesikot написав:А вот тут ты ТАК крепко сел в лужу :) Анал-итег :)

Я с 2001 года периодически проживаю в Киеве. Знаю, чё па чём
Поэтому, все твои опусы - полная туфта.
Как и твой теперешний пост :)


Та кому ты вообще интересен - хоть с 80-х. Если аренду тяжко платить, это еще не значит, что рынок аренды цветет и пахнет. Платежеспособный спрос тем ниже, чем ниже экономическая динамика, а не чем выше цены - учи матчасть и не грузи остальных своими ЛИЧНЫМИ проблемами. Если кому и хочется излить душу - адептам Киева Фейслесса-Реуса, пожалуйста. Задавай им вопрос, почему в городе медианной зарплаты 1000 долларов тебе тяжело оплачивать аренду, стартующую от 350 долларов

Как ты феерично слился :)

Ты перенёс свои графики на мою pesikot'овскую личность, тем самым показав, что твои графики - полная туфта.
Впрочем, это всем известно на этом форуме

Я не написал, что не могу оплатить аренду. Как раз могу.
Я просто написал, что твои графики и реальность не имеют ничего общего.

И вот тут ты впал в истерику и засучил ножками :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:44

  Ромасик написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:[i]Середній дохід на людину у 2021 році зріс: минулого року він був на рівні 9 тис. грн за місяць, а зараз становить 10 015 грн.

«Як рахується дохід? Рахується, скільки людина живе в сім’ї, скільки вони отримують доходу, і ділиться на цю кількість. В середньому в Україні 3 людини в сім’ї та їхній спільний дохід — від 30−40 тис. гривень. Рівно половина з цього доходу, незважаючи на те, що доходи ростуть, йде на їжу. І це наші реалії, тому що щоденні наші витрати з’їдають 40% бюджету», — каже експерт.

Задача:
- скільки в мене дохід, якщо я живу в сім"ї 10 років, і в мене два нахлебальника?

віповідь рассєйскою: сколько человек живет в семье

та ж писав:
живе з ще таким самим прибиральником БЛМщиком (чи БДСМкимок, я їх все путаю), а 3й - "уявний друг" або який привид типу Каспера.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 17:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:так що чекаю літру варені з фініків.
бо тут деякі львівські жлоби з аличі пропонували.

Ладно, не привезу тобі вареня з аличі, бо там цукор, а він - шкідливий(ще й дорогий) :) Привезу тобі просто назбираної аличі.... або ні, ще помнеться, - то я вже тобі свіжої назбираю в Києві :)
А з тебе - тернопільське 🍻, - сядемо на скляному мості і обговоримо методи Кіосакі, а як тріснемо ще по одному 🍺, то подумаємо, як нам Натт заманити в твій цоколь🧚 ;) :D

п.с.
Ти щось промовчав - нема чим крити?🥊
  Успіх написав:
  flyman написав:краще кавалірка біля ШРТ в Києві, чим смарт в дупі Львова

Грубо помиляєшся!
Смарт 27м2 в середній локації - значно краще кавалірки 15м2 за дупою Києва!)))

Ану, чи в твоєї кавалірки є хоч половина таких переваг, як в мого смарта?
✓ дит.школа/садочок на території ЖК!🏫
✓ багато садочків/шкіл в пішій доступності!🎠
✓ паркінги наземні і підземні!🏍️🛵🚲🚗
✓ ел.зарядки до ел.автівок!⚡
✓ 300м до АТБ!🍻
✓ 300м до головної дороги/транспортної розв'язки!🚌🚎🚕🚚
✓ 500м до лісу!🏞️
✓ 10хв на авто до Головного ЖД Вокзалу!🚅🚝🚉
✓ 15хв на авто до Аеропорту!🛫
✓ 5,3км до Центру міста!!!🏛️⛲
✓ близько 60хв. на авто до польського кордону!!!🌉
✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓🥇🥈🥉🏆
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 17:12

  flyman написав:Залишиться хіба сказочноє Балі.

двієчник, Балі - Він (чол.р.), правильно казковий Балі, а те, що ти написав - забери пробіл і зрозумієш свої перспективи на Балі :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 18:27

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Не одно и то же - права собственности на ФОП нельзя продать. Я ж говорю, что не мыслите категориями бизнеса ) И обижаться тут нечего. Нужно снять шор, не дающие посмотреть на вопрос широко

Мы считали снижение налоговой нагрузки.
По поводу продать квартиру с юрлицом, вперед. Дайте на олх сегодня объявление, "продам квартиру, оформляется, как продажа юрлица, аудит пополам". Отпишитесь, сколько людей позвонило.


Ааааааааааааааааааа. Да не квартиру с юрлицом вы продаете, а бизнес!!! В построении капитализируемого бизнеса состоит мое предложение! Налоговые изменения - лишь предпосылка, превращение угрозы в возможность


Интересное в целом предложение. Но для того, чтобы это было продаваемым бизнесом, нужен масштаб, минимум на порядок превосходящий масштаб любого из присутствующих на этом форуме лендлордов.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 18:56

  Faceless написав:
vitaliian написав:
  Успіх написав:Ціни на житло в Україні підскочать в 2 рази - Конфедерація будівельників
https://news.finance.ua/ru/news/-/49583 ... stroitelej

упадёт на 20% космическая рентабельность застройщика. даже по 500 уе/м строительный бизнес останется положительно рентабельным.
Великие бизнесмены из Ирпеня раскрыли заговор

как вы думаете 12 лет на разных комбинатах считал EBITDA, ROE, NPV, LTV и тд. могу ли я посчитать себестоимость м2 строительства? тем более есть готовые цифры от ирпенских застройщиков, не верю что в Киеве себестоимость в разы дороже, учитывая что бетон и арматуру возят из Киева а не наоборот.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 04 лип, 2021 19:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 19:26

vitaliian
А практически хоть один дачный домик, пусть и отдельно стоящим сортиром, построен с нуля со всеми знаниями по Едибте, рое и прочими мба?
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 19:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Faceless написав:
vitaliian написав:упадёт на 20% космическая рентабельность застройщика. даже по 500 уе/м строительный бизнес останется положительно рентабельным.
Великие бизнесмены из Ирпеня раскрыли заговор

как вы думаете 12 лет на разных комбинатах считал EBITDA, ROE, NPV, LTV и тд. могу ли я посчитать себестоимость м2 строительства? тем более есть готовые цифры от ирпенских застройщиков, не верю что в Киеве себестоимость в разы дороже, учитывая что бетон и арматуру возят из Киева а не наоборот.

Верю, не верю... О уровне ваших представлений об отрасли уже понятно из прошлой дискуссии на эту тему.
Нет, не можете, потому что представления не имеете ни о том, из каких конкретно расходов состоит с/с, не понимаете разницу в структуре с/с для разных проектов в разных городах и разных локациях, и не имеете никакой информации о реальном прайсе по каждой из таких статей, а многие из них, мягко говоря, не официальные.
Я понимаю, что сдача в аренду пары коммерческих площадей или мафов вскружила голову, но смету строительства малоэтажного сарайчика без инфраструктуры и вложения в инженерные сети все равно нельзя натянуть на с/с строительства высотного комплекса с кучей статей расходов на инфраструктуру, инженерные сети, благоустройство, подключения, выделение участка и все это с коррупционными расходами на всех этапах по ценникам совсем не ирпенским.
Faceless
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  #<1 ... 7813781478157816
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