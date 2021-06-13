Додано: Нед 04 лип, 2021 19:29

vitaliian написав: Faceless написав: vitaliian написав: упадёт на 20% космическая рентабельность застройщика. даже по 500 уе/м строительный бизнес останется положительно рентабельным. Великие бизнесмены из Ирпеня раскрыли заговор Великие бизнесмены из Ирпеня раскрыли заговор

как вы думаете 12 лет на разных комбинатах считал EBITDA, ROE, NPV, LTV и тд. могу ли я посчитать себестоимость м2 строительства? тем более есть готовые цифры от ирпенских застройщиков, не верю что в Киеве себестоимость в разы дороже, учитывая что бетон и арматуру возят из Киева а не наоборот. как вы думаете 12 лет на разных комбинатах считал EBITDA, ROE, NPV, LTV и тд. могу ли я посчитать себестоимость м2 строительства? тем более есть готовые цифры от ирпенских застройщиков, не верю что в Киеве себестоимость в разы дороже, учитывая что бетон и арматуру возят из Киева а не наоборот.

Верю, не верю... О уровне ваших представлений об отрасли уже понятно из прошлой дискуссии на эту тему.Нет, не можете, потому что представления не имеете ни о том, из каких конкретно расходов состоит с/с, не понимаете разницу в структуре с/с для разных проектов в разных городах и разных локациях, и не имеете никакой информации о реальном прайсе по каждой из таких статей, а многие из них, мягко говоря, не официальные.Я понимаю, что сдача в аренду пары коммерческих площадей или мафов вскружила голову, но смету строительства малоэтажного сарайчика без инфраструктуры и вложения в инженерные сети все равно нельзя натянуть на с/с строительства высотного комплекса с кучей статей расходов на инфраструктуру, инженерные сети, благоустройство, подключения, выделение участка и все это с коррупционными расходами на всех этапах по ценникам совсем не ирпенским.