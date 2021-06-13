|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 лип, 2021 22:15
vitaliian написав: Faceless написав:
Верю, не верю... О уровне ваших представлений об отрасли уже понятно из прошлой дискуссии на эту тему.
а вы сами простите к строительной отрасли какое то отношение имеете?
Было время, имел отношение, хотя я не строитель.
Но вы, конечно, можете и дальше считать, что есть чёткая обратная зависимость высотности и с/с, в бурдж халифа тогда по вашим оценкам метр вообще нахяляву
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29391
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1236 раз.
- Подякували: 7148 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Нед 04 лип, 2021 22:26
flyman написав:
шах і мат
А что это нудный скупердяй делает в ТРЦ? Силу воли тренирует?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39048
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 929 раз.
- Подякували: 4733 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 04 лип, 2021 22:30
vitaliian написав: Faceless написав:
Я понимаю, что сдача в аренду пары коммерческих площадей или мафов вскружила голову,
очень мощный аргумент, простите при тут чём к обсуждению строительства это?
Faceless написав:
все равно нельзя натянуть на с/с строительства высотного комплекса с кучей статей расходов на инфраструктуру, инженерные сети, благоустройство, подключения, выделение участка
ещё скажите чем выше объект, тем выше себестоимость 1м2. Поэтому этажность постоянно растёт, застройщику же хочется получить повыше себестоимость.
Faceless написав:
Верю, не верю... О уровне ваших представлений об отрасли уже понятно из прошлой дискуссии на эту тему.
а вы сами простите к строительной отрасли какое то отношение имеете? чтото не помню по вашим постам чтобы вы хоть собачью будку построили. То что вы мастерски умеете оцениваеть сообщения с которыми не согласны, попутно поливая оппонента информацией не в тему, лишний раз акцентировать не нужно.
Конечно в Киеве раб.сила подключение к канализации и газоблок стоят в разы дороже чем в Ирпене, поэтому себестоимость в Киеве в 3 раза выше. Вот такой волшебный Киев , вдобавок чиновники денег хотят, поэтому всё должно стоить дорого, нам не понять.
Обратитесь с проектом в любую подрядную строительную организацию, вам до копейки разложат себестоимость, начиная с геодезии заканчивая легализацией объекта "под ключ".
Вишенка на торт, чем дальше от Киева тем стройка дороже. Транспорт знаете ли не бесплатный, а возить надо много, практически всё.
мне кажется что вот это влияет:
Faceless написав:
выделение участка и все это с коррупционными расходами
на всех этапах по ценникам совсем не ирпенским.
Если государство будет страховать инвесторов, то может быть цены упадут еще больше.
А в центре Киева может и будет расти! Но на окраине Киевом может не всегда расти, много земли.
Ньюанс, что в центре уже цены большие, так как земли мало. Можно даже купить убитую дешевую квартиру 1-5 минут от метро на ЛУ-24, ЛУ-28 и использовать как коммерческое помещение склад. UPD:
Идея плохая
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4131
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 320 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 04 лип, 2021 23:32
pesikot написав:
Как ты феерично слился
Ты перенёс свои графики на мою pesikot
'овскую личность, тем самым показав, что твои графики - полная туфта.
Впрочем, это всем известно на этом форуме
Я не написал, что не могу оплатить аренду. Как раз могу.
Я просто написал, что твои графики и реальность не имеют ничего общего.
И вот тут ты впал в истерику и засучил ножками
Родное сердце, ты слился еще до того, как я тебе оветил! Цитирую:
Я с 2001 года периодически проживаю в Киеве. Знаю, чё па чём
Поэтому, все твои опусы - полная туфта.
Как и твой теперешний пост
Это информационные помои - девственный бессодержательный набор букаф. Ни конкретики, ни аргументов, ни фактажа...
Есть вопросы - задай их. Претензии - предъяви. А ворчать себе под нос... пож-ста, не обо мне
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10395
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2263 раз.
- Подякували: 4919 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|