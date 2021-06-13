Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Верю, не верю... О уровне ваших представлений об отрасли уже понятно из прошлой дискуссии на эту тему.
а вы сами простите к строительной отрасли какое то отношение имеете?
Было время, имел отношение, хотя я не строитель. Но вы, конечно, можете и дальше считать, что есть чёткая обратная зависимость высотности и с/с, в бурдж халифа тогда по вашим оценкам метр вообще нахяляву
Faceless написав:Я понимаю, что сдача в аренду пары коммерческих площадей или мафов вскружила голову,
очень мощный аргумент, простите при тут чём к обсуждению строительства это?
Faceless написав:все равно нельзя натянуть на с/с строительства высотного комплекса с кучей статей расходов на инфраструктуру, инженерные сети, благоустройство, подключения, выделение участка
ещё скажите чем выше объект, тем выше себестоимость 1м2. Поэтому этажность постоянно растёт, застройщику же хочется получить повыше себестоимость.
Faceless написав:Верю, не верю... О уровне ваших представлений об отрасли уже понятно из прошлой дискуссии на эту тему.
а вы сами простите к строительной отрасли какое то отношение имеете? чтото не помню по вашим постам чтобы вы хоть собачью будку построили. То что вы мастерски умеете оцениваеть сообщения с которыми не согласны, попутно поливая оппонента информацией не в тему, лишний раз акцентировать не нужно.
Конечно в Киеве раб.сила подключение к канализации и газоблок стоят в разы дороже чем в Ирпене, поэтому себестоимость в Киеве в 3 раза выше. Вот такой волшебный Киев , вдобавок чиновники денег хотят, поэтому всё должно стоить дорого, нам не понять.
Обратитесь с проектом в любую подрядную строительную организацию, вам до копейки разложат себестоимость, начиная с геодезии заканчивая легализацией объекта "под ключ".
Вишенка на торт, чем дальше от Киева тем стройка дороже. Транспорт знаете ли не бесплатный, а возить надо много, практически всё.
мне кажется что вот это влияет:
Faceless написав:выделение участка и все это с коррупционными расходами на всех этапах по ценникам совсем не ирпенским.
Если государство будет страховать инвесторов, то может быть цены упадут еще больше.
А в центре Киева может и будет расти! Но на окраине Киевом может не всегда расти, много земли. Ньюанс, что в центре уже цены большие, так как земли мало. Можно даже купить убитую дешевую квартиру 1-5 минут от метро на ЛУ-24, ЛУ-28 и использовать как коммерческое помещение склад. UPD: Идея плохая
Faceless написав:Верю, не верю... О уровне ваших представлений об отрасли уже понятно из прошлой дискуссии на эту тему.
а вы сами простите к строительной отрасли какое то отношение имеете?
Было время, имел отношение, хотя я не строитель. Но вы, конечно, можете и дальше считать, что есть чёткая обратная зависимость высотности и с/с, в бурдж халифа тогда по вашим оценкам метр вообще нахяляву
То есть зависимость прямая? Надо поскорей донести эту информацию всем киевским застройщикам. Они то не знают, дурью маются, строя 24-этажки, вместо 9-этажек
zРадио написав: Как делает 1% лордов - оформляют юридическое лицо-плательщик НДС и ННП, официально принимая арендные платежи и ведя прозрачную бухгалтерию. Это бизнесом уже является и капитализируется от динамики денежного потока, а не стоимости бетона.
Почему введение НДС на первичку может послужить переходу смышленных лордов на белую сторону - при приобретении первички на баланс всю сумму уплаченного НДС они поставят себе в налоговый кредит, который смогут гасить весь срок полезной эксплуатации до его исчерпания. Причем ставка НДС на временное размещение составляет сейчас не 20%, а 7%.
Вот простой расчет: - сумма инвестиции 2 млн грн с НДС; - сумма налогового кредита 2 млн грн / 6 = 333 тыс грн; - сумма аренды 12,5 тыс грн плюс НДС 2,5 тыс грн.
Соответственно, налогового кредита хватит больше, чем на 133 периода. Пусть с учетом инфляции и палок в колеса от налоговой - на 80. Все равно мотивация есть.
Налог на прибыль - тоже не проблема, поскольку с учетом амортизации инвестиции согласно налоговому учета она появится когда-нибудь через 12-15 лет...
Я не утверждаю, что это неправда, но интересен технический момент - как раздробить налоговую накладную на 2млн(с НК 333тыс) на несколько отчетных периодов? Ведь сборы с аренды в течение отчетного периода будут намного меньше 2млн( в т.ч НДС), а налоговая не принимает отчеты с отрицательным НДС
vitaliian написав:[quote="5255616:Faceless"]Верю, не верю... О уровне ваших представлений об отрасли уже понятно из прошлой дискуссии на эту тему.
а вы сами простите к строительной отрасли какое то отношение имеете?
Было время, имел отношение, хотя я не строитель. Но вы, конечно, можете и дальше считать, что есть чёткая обратная зависимость высотности и с/с, в бурдж халифа тогда по вашим оценкам метр вообще нахяляву
То есть зависимость прямая? Надо поскорей донести эту информацию всем киевским застройщикам. Они то не знают, дурью маются, строя 24-этажки, вместо 9-этажек[/quote]Как говорится, "читаем шевеля губами" до полного понимания, и не передергиваем