vitaliian написав:

Faceless написав: Я понимаю, что сдача в аренду пары коммерческих площадей или мафов вскружила голову, Я понимаю, что сдача в аренду пары коммерческих площадей или мафов вскружила голову,

Faceless написав: все равно нельзя натянуть на с/с строительства высотного комплекса с кучей статей расходов на инфраструктуру, инженерные сети, благоустройство, подключения, выделение участка все равно нельзя натянуть на с/с строительства высотного комплекса с кучей статей расходов на инфраструктуру, инженерные сети, благоустройство, подключения, выделение участка

Faceless написав: Верю, не верю... О уровне ваших представлений об отрасли уже понятно из прошлой дискуссии на эту тему. Верю, не верю... О уровне ваших представлений об отрасли уже понятно из прошлой дискуссии на эту тему.

очень мощный аргумент, простите при тут чём к обсуждению строительства это?ещё скажите чем выше объект, тем выше себестоимость 1м2. Поэтому этажность постоянно растёт, застройщику же хочется получить повыше себестоимость.а вы сами простите к строительной отрасли какое то отношение имеете? чтото не помню по вашим постам чтобы вы хоть собачью будку построили. То что вы мастерски умеете оцениваеть сообщения с которыми не согласны, попутно поливая оппонента информацией не в тему, лишний раз акцентировать не нужно.Конечно в Киеве раб.сила подключение к канализации и газоблок стоят в разы дороже чем в Ирпене, поэтому себестоимость в Киеве в 3 раза выше. Вот такой волшебный Киев , вдобавок чиновники денег хотят, поэтому всё должно стоить дорого, нам не понять.Обратитесь с проектом в любую подрядную строительную организацию, вам до копейки разложат себестоимость, начиная с геодезии заканчивая легализацией объекта "под ключ".Вишенка на торт, чем дальше от Киева тем стройка дороже. Транспорт знаете ли не бесплатный, а возить надо много, практически всё.