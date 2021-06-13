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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7808780978107811>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 00:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Damien написав:
  Faceless написав:
vitaliian написав:[quote="5255616:Faceless"]Верю, не верю... О уровне ваших представлений об отрасли уже понятно из прошлой дискуссии на эту тему.
а вы сами простите к строительной отрасли какое то отношение имеете?

Было время, имел отношение, хотя я не строитель.
Но вы, конечно, можете и дальше считать, что есть чёткая обратная зависимость высотности и с/с, в бурдж халифа тогда по вашим оценкам метр вообще нахяляву :mrgreen:

То есть зависимость прямая? Надо поскорей донести эту информацию всем киевским застройщикам. Они то не знают, дурью маются, строя 24-этажки, вместо 9-этажек[/quote]Как говорится, "читаем шевеля губами" до полного понимания, и не передергиваем
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 06:08

  RTC12 написав:
  change_pm написав:Тю, а я для кого кричу вже який рік - ВСІ ЗАКОРДОН! :roll:

Для всіх там місця не хватить...
Хіба що ти своє здаси в аренду....

Зображення

Калифорния :) у нас такого нет.
https://www.statesman.com/story/news/2021/02/04/austin-council-set-vote-buying-hotel-homeless-housing/4387304001/
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 08:52

  барабашов написав:vitaliian
А практически хоть один дачный домик, пусть и отдельно стоящим сортиром, построен с нуля со всеми знаниями по Едибте, рое и прочими мба?

жодного!
Навіть собачу конурку не збудувала.
Тут багато таких "знавців" :roll:
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 08:59

  Frant написав:
  барабашов написав:vitaliian
А практически хоть один дачный домик, пусть и отдельно стоящим сортиром, построен с нуля со всеми знаниями по Едибте, рое и прочими мба?

жодного!
Навіть собачу конурку не збудувала.
Тут багато таких "знавців" :roll:

Я проводку полностью перебрал/перекинул у бати на даче после второго курса ФЭЛ КПИ.... :oops:
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:06

  airmax78 написав:flyman уютно получилось. Стеновые панели под бетон очень реалистичные. Зачёт.

у меня в товарах даже за 200 евро/м2 так натурально не выглядят
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:06

  antey1969 написав:Дошли слухи, что у Уни стартует ремонт в Медовом
там вообще-то интересные таблички вешают...
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:смету строительства малоэтажного сарайчика без инфраструктуры и вложения в инженерные сети все равно нельзя натянуть на с/с строительства высотного комплекса с кучей статей расходов на инфраструктуру, инженерные сети, благоустройство, подключения, выделение участка и все это с коррупционными расходами на всех этапах по ценникам совсем не ирпенским

Кажется это призыв оплачивать коррупцию и стимулировать взяточников
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:20

  flyman написав:
  Serg-ik написав:Выход на перископную глубину-3
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-kom ... ae6a8f897f
и это только за сутки...что происходит? что-то знают?

вікрився ринок землі


Открылся. И как это объясняет появление объявления ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:22

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:смету строительства малоэтажного сарайчика без инфраструктуры и вложения в инженерные сети все равно нельзя натянуть на с/с строительства высотного комплекса с кучей статей расходов на инфраструктуру, инженерные сети, благоустройство, подключения, выделение участка и все это с коррупционными расходами на всех этапах по ценникам совсем не ирпенским

Кажется это призыв оплачивать коррупцию и стимулировать взяточников

Сержик, Ви ж не хочете купити без корупції 3к "чешку" 1972 р. з ремонтом за 75 000 на вул. Теліги?

Значить, змушені будете проплачувати корупційні новобудні схеми. :roll:
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Ви ж не хочете купити без корупції 3к "чешку" 1972 р. з ремонтом за 75 000 на вул. Теліги?
Значить, змушені будете проплачувати корупційні новобудні схеми.

Не чешку, а хрущёвку, не 1972, а 1962.
я предполагаю, что она такая дорогая, потому что новострой подорожал (хозяин скорее всего будет покупать новострой) .Потому плачивая дорогую хрущёвку, я оплачиваю коррупцию.
То есть оплачивать не буду.
Serg-ik
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