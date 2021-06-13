Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:[quote="5255616:Faceless"]Верю, не верю... О уровне ваших представлений об отрасли уже понятно из прошлой дискуссии на эту тему.
а вы сами простите к строительной отрасли какое то отношение имеете?
Было время, имел отношение, хотя я не строитель. Но вы, конечно, можете и дальше считать, что есть чёткая обратная зависимость высотности и с/с, в бурдж халифа тогда по вашим оценкам метр вообще нахяляву
То есть зависимость прямая? Надо поскорей донести эту информацию всем киевским застройщикам. Они то не знают, дурью маются, строя 24-этажки, вместо 9-этажек[/quote]Как говорится, "читаем шевеля губами" до полного понимания, и не передергиваем
Faceless написав:смету строительства малоэтажного сарайчика без инфраструктуры и вложения в инженерные сети все равно нельзя натянуть на с/с строительства высотного комплекса с кучей статей расходов на инфраструктуру, инженерные сети, благоустройство, подключения, выделение участка и все это с коррупционными расходами на всех этапах по ценникам совсем не ирпенским
Кажется это призыв оплачивать коррупцию и стимулировать взяточников
Faceless написав:смету строительства малоэтажного сарайчика без инфраструктуры и вложения в инженерные сети все равно нельзя натянуть на с/с строительства высотного комплекса с кучей статей расходов на инфраструктуру, инженерные сети, благоустройство, подключения, выделение участка и все это с коррупционными расходами на всех этапах по ценникам совсем не ирпенским
Кажется это призыв оплачивать коррупцию и стимулировать взяточников
Сержик, Ви ж не хочете купити без корупції 3к "чешку" 1972 р. з ремонтом за 75 000 на вул. Теліги?
Значить, змушені будете проплачувати корупційні новобудні схеми.
Frant написав:Ви ж не хочете купити без корупції 3к "чешку" 1972 р. з ремонтом за 75 000 на вул. Теліги? Значить, змушені будете проплачувати корупційні новобудні схеми.
Не чешку, а хрущёвку, не 1972, а 1962. я предполагаю, что она такая дорогая, потому что новострой подорожал (хозяин скорее всего будет покупать новострой) .Потому плачивая дорогую хрущёвку, я оплачиваю коррупцию. То есть оплачивать не буду.