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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 лип, 2021 09:49
Serg-ik написав:
..Потому плачивая дорогую хрущёвку, я оплачиваю коррупцию.
То есть оплачивать не буду.
гм.. 1000 и один повод не купить квартиру в Киеве.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 09:50
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а Вы считаете, что 1250 долл за метр в хрущёвке, которой 59 лет, является адекватной ценой?
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Додано: Пон 05 лип, 2021 09:52
Сорри за оффтоп, сотру через два часа.
Скиньте в личку сантехника, который может помочь с протечкой инсталляции, проблема срочная.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 09:56
Serg-ik написав:sequence
а Вы считаете, что 1250 долл за метр в хрущёвке, которой 59 лет, является адекватной ценой?
у меня нет такой меры, как "адекватная". Искренне полагаю, что если бы не брали за такие деньги, то никто бы и не рыпался.
Есть и второй вариант - "масонский заговор", но это не ко мне.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 10:00
Serg-ik написав:
является адекватной ценой?
А от чисто для цікавості - якщо прогноз зРадіо збудеться і вже через рік, ціни впадуть на 20% в долярчиках(не на 40% - будемо трохи реалістами
) - ви наважитесь щось купити(напевно ж вже придивились варіанти), підкріпившись іпотекою?
Чи будете ще чекати?
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Додано: Пон 05 лип, 2021 10:19
Damien написав:
Я не утверждаю, что это неправда, но интересен технический момент - как раздробить налоговую накладную на 2млн(с НК 333тыс) на несколько отчетных периодов? Ведь сборы с аренды в течение отчетного периода будут намного меньше 2млн( в т.ч НДС), а налоговая не принимает отчеты с отрицательным НДС
Никак. Декларировать отрицательный НДС. Максимум, что за это светит - внеплановая проверка, по итогам которой фискалам нечего будет вам предъявить
Damien написав:
То есть зависимость прямая? Надо поскорей донести эту информацию всем киевским застройщикам. Они то не знают, дурью маются, строя 24-этажки, вместо 9-этажек
Оптимум находится не с нижнего и не с верхнего края, а где-то... как раз на уровне 25-этажа ))) Именно эта высота строительства делает киевские проекты наиболее эффективными с учетом цены на землю и всех остальных составляющих. Причем работает это для всех классов жилья, поэтому 25-этажными у нас строят и Патриотики, и Тетрисы...
Уверен, Faceless это прекрасно понимает, но спор вынуждает говорить загадками
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