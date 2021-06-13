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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7808780978107811

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:49

  Serg-ik написав:..Потому плачивая дорогую хрущёвку, я оплачиваю коррупцию.
То есть оплачивать не буду.

гм.. 1000 и один повод не купить квартиру в Киеве.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:50

sequence
а Вы считаете, что 1250 долл за метр в хрущёвке, которой 59 лет, является адекватной ценой?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:52

Сорри за оффтоп, сотру через два часа.

Скиньте в личку сантехника, который может помочь с протечкой инсталляции, проблема срочная.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:56

  Serg-ik написав:sequence
а Вы считаете, что 1250 долл за метр в хрущёвке, которой 59 лет, является адекватной ценой?

у меня нет такой меры, как "адекватная". Искренне полагаю, что если бы не брали за такие деньги, то никто бы и не рыпался.
Есть и второй вариант - "масонский заговор", но это не ко мне.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:является адекватной ценой?

А от чисто для цікавості - якщо прогноз зРадіо збудеться і вже через рік, ціни впадуть на 20% в долярчиках(не на 40% - будемо трохи реалістами ;) ) - ви наважитесь щось купити(напевно ж вже придивились варіанти), підкріпившись іпотекою?
Чи будете ще чекати?
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:19

  Damien написав:Я не утверждаю, что это неправда, но интересен технический момент - как раздробить налоговую накладную на 2млн(с НК 333тыс) на несколько отчетных периодов? Ведь сборы с аренды в течение отчетного периода будут намного меньше 2млн( в т.ч НДС), а налоговая не принимает отчеты с отрицательным НДС


Никак. Декларировать отрицательный НДС. Максимум, что за это светит - внеплановая проверка, по итогам которой фискалам нечего будет вам предъявить

  Damien написав:То есть зависимость прямая? Надо поскорей донести эту информацию всем киевским застройщикам. Они то не знают, дурью маются, строя 24-этажки, вместо 9-этажек


Оптимум находится не с нижнего и не с верхнего края, а где-то... как раз на уровне 25-этажа ))) Именно эта высота строительства делает киевские проекты наиболее эффективными с учетом цены на землю и всех остальных составляющих. Причем работает это для всех классов жилья, поэтому 25-этажными у нас строят и Патриотики, и Тетрисы...

Уверен, Faceless это прекрасно понимает, но спор вынуждает говорить загадками :lol:
zРадио
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