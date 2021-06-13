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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7809781078117812>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:49

  Serg-ik написав:..Потому плачивая дорогую хрущёвку, я оплачиваю коррупцию.
То есть оплачивать не буду.

гм.. 1000 и один повод не купить квартиру в Киеве.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:50

sequence
а Вы считаете, что 1250 долл за метр в хрущёвке, которой 59 лет, является адекватной ценой?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:52

Сорри за оффтоп, сотру через два часа.

Скиньте в личку сантехника, который может помочь с протечкой инсталляции, проблема срочная.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:56

  Serg-ik написав:sequence
а Вы считаете, что 1250 долл за метр в хрущёвке, которой 59 лет, является адекватной ценой?

у меня нет такой меры, как "адекватная". Искренне полагаю, что если бы не брали за такие деньги, то никто бы и не рыпался.
Есть и второй вариант - "масонский заговор", но это не ко мне.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:является адекватной ценой?

А от чисто для цікавості - якщо прогноз зРадіо збудеться і вже через рік, ціни впадуть на 20% в долярчиках(не на 40% - будемо трохи реалістами ;) ) - ви наважитесь щось купити(напевно ж вже придивились варіанти), підкріпившись іпотекою?
Чи будете ще чекати?
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:19

  Damien написав:Я не утверждаю, что это неправда, но интересен технический момент - как раздробить налоговую накладную на 2млн(с НК 333тыс) на несколько отчетных периодов? Ведь сборы с аренды в течение отчетного периода будут намного меньше 2млн( в т.ч НДС), а налоговая не принимает отчеты с отрицательным НДС


Никак. Декларировать отрицательный НДС. Максимум, что за это светит - внеплановая проверка, по итогам которой фискалам нечего будет вам предъявить

  Damien написав:То есть зависимость прямая? Надо поскорей донести эту информацию всем киевским застройщикам. Они то не знают, дурью маются, строя 24-этажки, вместо 9-этажек


Оптимум находится не с нижнего и не с верхнего края, а где-то... как раз на уровне 25-этажа ))) Именно эта высота строительства делает киевские проекты наиболее эффективными с учетом цены на землю и всех остальных составляющих. Причем работает это для всех классов жилья, поэтому 25-этажными у нас строят и Патриотики, и Тетрисы...

Уверен, Faceless это прекрасно понимает, но спор вынуждает говорить загадками :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:25

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ціни на первинне житло в червні: за даними ЛУН .Місто середня вартість квадратного метра зросла одразу на 800 грн, а мінімальна вартість квадрата додала одразу 1 500 грн після травневого зниження

https://3m2.ua/analitika/kvadratnyj-met ... t6mvent8wi

зы:

Передумов для зупинки зростання середньої вартості немає. Навпаки, введення ПДВ на угоди з житлом для первинного ринку, яке передбачене законопроєктом №5600, на думку експертів, призведе до зростання цін на новобудови, а разом з тим подорожчає і вторинна нерухомість. Автори документа стверджують, що нововведення торкнеться лише тих, хто купує по декілька об’єктів нерухомості за рік з метою подальшого перепродажу, мовляв, пересічних громадян це не обходить. Але якщо подорожчають квартири у перекупів, це відіб’ється на загальній картині по ринку.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:а Вы считаете, что 1250 долл за метр в хрущёвке, которой 59 лет, является адекватной ценой?

100 000 грн.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/2-h- ... 34b7220320
Продам 2-х комнатную квартиру "брежневку" в самом центре г.Родинского.Кто не знает, Родинское - живой, уютный, зеленый городок. От г.Покровска 15 мин. по новой , свеженакатанной трассе. Экспресс-маршрутки ходят каждые 20 мин. Много молодежи, детей. В городке для жизни все есть, все работает : рынок, школы, больница, дет. сады, банки, магазины и т.д. Все это рядом с домом, т.к. квартира в центре по ул. Театральной. До авт. остановки -2 мин. , до школы №35- 3 мин.
Квартира удобная, светлая, двухсторонняя : одни окна выходят на тихий двор и музыкальную школу, с другой стороны -вид на центральную парковую аллею и церковь. Квартира без ремонта, но чистая и во вполне жилом состоянии. Остается мебель (см. все что на фото). Мебель хоть и б/у, но чистая, добротная, в хорошем состоянии- есть на что присесть-прилечь на первое время. Т.е. можно заходить и жить, и делать постепенно ремонт под себя. Из бытовой техники есть чистый, рабочий холодильник, стиральная машинка, новый телевизор LG.
Комнаты раздельные, сан.узел раздельный, вместительная кладовка. Новые счетчики на эл.энергию и воду. В ванной новый эл.водонагреватель Ariston. Стояки отопления поменяны в кухне и частично в зале. В туалете ,ванной и кухне заменена полностью система канализации и водоподачи на пластик. В туалете установлен новый унитаз. Т.е. выполнены все грязные и трудоемкие работы.
Потолки высокие-3м., окна большие, пол- натуральное дерево в хорошем состоянии. Стены толстые, поэтому зимой хорошо держат тепло, а летом не сильно прогреваются и прохладно. Балкон застеклен. Отопление центральное.
Дом не газифицирован, поэтому на кухне плита электрическая. Кроме того, на кухне сохранена, согласно проекта, небольшая печь (60Х60 см), что в наше время совсем не лишнее: можно подтапливать в межсезонье или ,для экономии, отказаться от центрального отопления. К печке прилагается угольный сарай прямо в подвале дома и там в подарок покупателю квартиры- машина хорошего угля.
Дом в собственности ОСМД. В доме дружные жильцы уже многое отремонтировали: заменены трубы, перекрыта крыша, в подъездах м/п окна, облагорожен двор. Дом 3-х этажный. Квартира находится на 2-ом этаже, а на 1-ом находиться новый колбасный магазин.
Документы в полном порядке, все выписаны. Есть вопросы- звоните и приходите смотреть.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:42

Vlad442 Это просто трагедия какая-то. Жилье по цене набора бытовой техники, которая необходима для проживания в нем.
P.S. Не совсем понял про "свеженакатанную" трассу. Грунтовка что ли?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Искренне полагаю, что если бы не брали за такие деньги, то никто бы и не рыпался.
ну так никто не рыпается, квартира с конца февраля в продаже
Serg-ik
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