гм.. 1000 и один повод не купить квартиру в Киеве.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 лип, 2021 09:49
Додано: Пон 05 лип, 2021 09:50
sequence
а Вы считаете, что 1250 долл за метр в хрущёвке, которой 59 лет, является адекватной ценой?
Додано: Пон 05 лип, 2021 09:52
Сорри за оффтоп, сотру через два часа.
Скиньте в личку сантехника, который может помочь с протечкой инсталляции, проблема срочная.
Додано: Пон 05 лип, 2021 09:56
у меня нет такой меры, как "адекватная". Искренне полагаю, что если бы не брали за такие деньги, то никто бы и не рыпался.
Есть и второй вариант - "масонский заговор", но это не ко мне.
Додано: Пон 05 лип, 2021 10:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 05 лип, 2021 10:19
Никак. Декларировать отрицательный НДС. Максимум, что за это светит - внеплановая проверка, по итогам которой фискалам нечего будет вам предъявить
Оптимум находится не с нижнего и не с верхнего края, а где-то... как раз на уровне 25-этажа ))) Именно эта высота строительства делает киевские проекты наиболее эффективными с учетом цены на землю и всех остальных составляющих. Причем работает это для всех классов жилья, поэтому 25-этажными у нас строят и Патриотики, и Тетрисы...
Уверен, Faceless это прекрасно понимает, но спор вынуждает говорить загадками
Додано: Пон 05 лип, 2021 10:25
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ціни на первинне житло в червні: за даними ЛУН .Місто середня вартість квадратного метра зросла одразу на 800 грн, а мінімальна вартість квадрата додала одразу 1 500 грн після травневого зниження
зы:
Передумов для зупинки зростання середньої вартості немає. Навпаки, введення ПДВ на угоди з житлом для первинного ринку, яке передбачене законопроєктом №5600, на думку експертів, призведе до зростання цін на новобудови, а разом з тим подорожчає і вторинна нерухомість. Автори документа стверджують, що нововведення торкнеться лише тих, хто купує по декілька об’єктів нерухомості за рік з метою подальшого перепродажу, мовляв, пересічних громадян це не обходить. Але якщо подорожчають квартири у перекупів, це відіб’ється на загальній картині по ринку.
Додано: Пон 05 лип, 2021 10:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
100 000 грн.
Продам 2-х комнатную квартиру "брежневку" в самом центре г.Родинского.Кто не знает, Родинское - живой, уютный, зеленый городок. От г.Покровска 15 мин. по новой , свеженакатанной трассе. Экспресс-маршрутки ходят каждые 20 мин. Много молодежи, детей. В городке для жизни все есть, все работает : рынок, школы, больница, дет. сады, банки, магазины и т.д. Все это рядом с домом, т.к. квартира в центре по ул. Театральной. До авт. остановки -2 мин. , до школы №35- 3 мин.
Квартира удобная, светлая, двухсторонняя : одни окна выходят на тихий двор и музыкальную школу, с другой стороны -вид на центральную парковую аллею и церковь. Квартира без ремонта, но чистая и во вполне жилом состоянии. Остается мебель (см. все что на фото). Мебель хоть и б/у, но чистая, добротная, в хорошем состоянии- есть на что присесть-прилечь на первое время. Т.е. можно заходить и жить, и делать постепенно ремонт под себя. Из бытовой техники есть чистый, рабочий холодильник, стиральная машинка, новый телевизор LG.
Комнаты раздельные, сан.узел раздельный, вместительная кладовка. Новые счетчики на эл.энергию и воду. В ванной новый эл.водонагреватель Ariston. Стояки отопления поменяны в кухне и частично в зале. В туалете ,ванной и кухне заменена полностью система канализации и водоподачи на пластик. В туалете установлен новый унитаз. Т.е. выполнены все грязные и трудоемкие работы.
Потолки высокие-3м., окна большие, пол- натуральное дерево в хорошем состоянии. Стены толстые, поэтому зимой хорошо держат тепло, а летом не сильно прогреваются и прохладно. Балкон застеклен. Отопление центральное.
Дом не газифицирован, поэтому на кухне плита электрическая. Кроме того, на кухне сохранена, согласно проекта, небольшая печь (60Х60 см), что в наше время совсем не лишнее: можно подтапливать в межсезонье или ,для экономии, отказаться от центрального отопления. К печке прилагается угольный сарай прямо в подвале дома и там в подарок покупателю квартиры- машина хорошего угля.
Дом в собственности ОСМД. В доме дружные жильцы уже многое отремонтировали: заменены трубы, перекрыта крыша, в подъездах м/п окна, облагорожен двор. Дом 3-х этажный. Квартира находится на 2-ом этаже, а на 1-ом находиться новый колбасный магазин.
Документы в полном порядке, все выписаны. Есть вопросы- звоните и приходите смотреть.
Додано: Пон 05 лип, 2021 10:42
Vlad442 Это просто трагедия какая-то. Жилье по цене набора бытовой техники, которая необходима для проживания в нем.
P.S. Не совсем понял про "свеженакатанную" трассу. Грунтовка что ли?
Додано: Пон 05 лип, 2021 10:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|