Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:смету строительства малоэтажного сарайчика без инфраструктуры и вложения в инженерные сети все равно нельзя натянуть на с/с строительства высотного комплекса с кучей статей расходов на инфраструктуру, инженерные сети, благоустройство, подключения, выделение участка и все это с коррупционными расходами на всех этапах по ценникам совсем не ирпенским
Кажется это призыв оплачивать коррупцию и стимулировать взяточников
Да нет, Сержик. Я не в силах как-либо повлиять на коррупцию в сфере строительства. Кроме того, более, чем уверен, если бы все вопросы по строительству начали бы решаться официально, исчезли возможности "обхода" разных ограничений для разрешений, стало бы жесткое соблюдение всех норм и по плану застройки, и по обеспечению паркоместами, и по благоустройству, и по инфрастуктуре и по социальным объектам - то цена бы еще больше выросла, и значительно
А от чисто для цікавості - якщо прогноз зРадіо збудеться і вже через рік, ціни впадуть на 20% в долярчиках(не на 40% - будемо трохи реалістами ) - ви наважитесь щось купити(напевно ж вже придивились варіанти), підкріпившись іпотекою? Чи будете ще чекати?
Якщо здійсниться сценарій зРадіо, ні про яку доступну іпотеку мови не буде
kingkongovets написав: Ціни на первинне житло в червні: за даними ЛУН .Місто середня вартість квадратного метра зросла одразу на 800 грн, а мінімальна вартість квадрата додала одразу 1 500 грн після травневого зниження
Передумов для зупинки зростання середньої вартості немає. Навпаки, введення ПДВ на угоди з житлом для первинного ринку, яке передбачене законопроєктом №5600, на думку експертів, призведе до зростання цін на новобудови, а разом з тим подорожчає і вторинна нерухомість. Автори документа стверджують, що нововведення торкнеться лише тих, хто купує по декілька об’єктів нерухомості за рік з метою подальшого перепродажу, мовляв, пересічних громадян це не обходить. Але якщо подорожчають квартири у перекупів, це відіб’ється на загальній картині по ринку.
атжигають. ПДВ підніме ціни на вторинку, тримайте мене семеро
kingkongovets написав:Навпаки, введення ПДВ на угоди з житлом для первинного ринку, яке передбачене законопроєктом №5600, на думку експертів, призведе до зростання цін на новобудови, а разом з тим подорожчає і вторинна нерухомість. Автори документа стверджують, що нововведення торкнеться лише тих, хто купує по декілька об’єктів нерухомості за рік з метою подальшого перепродажу, мовляв, пересічних громадян це не обходить. Але якщо подорожчають квартири у перекупів, це відіб’ється на загальній картині по ринку.
Повторимся: на стоимость строительно-монтажных работ НДС начислялся. Заказчик от подрядчика получает работы с НДС, который он не включает в налоговый кредит. Теперь прибыль( наценка) заказчика будет облагаться НДС. И уже он сам решает -конкурентна ли его цена, если добавит НДС на наценку или нет. Либо цена повышается на 20% от наценки заказчика либо прибыль заказчика ужимается на 1/6. Или поиск серединки меж этими крайностями
kingkongovets написав:Навпаки, введення ПДВ на угоди з житлом для первинного ринку, яке передбачене законопроєктом №5600, на думку експертів, призведе до зростання цін на новобудови, а разом з тим подорожчає і вторинна нерухомість. Автори документа стверджують, що нововведення торкнеться лише тих, хто купує по декілька об’єктів нерухомості за рік з метою подальшого перепродажу, мовляв, пересічних громадян це не обходить. Але якщо подорожчають квартири у перекупів, це відіб’ється на загальній картині по ринку.
Повторимся: на стоимость строительно-монтажных работ НДС начислялся. Заказчик от подрядчика получает работы с НДС, который он не включает в налоговый кредит. Теперь прибыль( наценка) заказчика будет облагаться НДС. И уже он сам решает -конкурентна ли его цена, если добавит НДС на наценку или нет. Либо цена повышается на 20% от наценки заказчика либо прибыль заказчика ужимается на 1/6. Или поиск серединки меж этими крайностями
Застройщики пугают власть (очевидно, считая, что там такие же легковерные простачки, как и большинство их клиентов). Оно то, может быть, и так, если взять во внимание весь парламентский сброд, но авторы законопроекта точно понимают всю подноготную, и на бред Парцхаладзе и прочих говорящих голов о 2-3-кратном росте цен внимания не обращают