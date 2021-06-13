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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7809781078117812

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:48

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:смету строительства малоэтажного сарайчика без инфраструктуры и вложения в инженерные сети все равно нельзя натянуть на с/с строительства высотного комплекса с кучей статей расходов на инфраструктуру, инженерные сети, благоустройство, подключения, выделение участка и все это с коррупционными расходами на всех этапах по ценникам совсем не ирпенским

Кажется это призыв оплачивать коррупцию и стимулировать взяточников

Да нет, Сержик. Я не в силах как-либо повлиять на коррупцию в сфере строительства. Кроме того, более, чем уверен, если бы все вопросы по строительству начали бы решаться официально, исчезли возможности "обхода" разных ограничений для разрешений, стало бы жесткое соблюдение всех норм и по плану застройки, и по обеспечению паркоместами, и по благоустройству, и по инфрастуктуре и по социальным объектам - то цена бы еще больше выросла, и значительно
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:49

  Успіх написав:
  Serg-ik написав:является адекватной ценой?

А от чисто для цікавості - якщо прогноз зРадіо збудеться і вже через рік, ціни впадуть на 20% в долярчиках(не на 40% - будемо трохи реалістами ;) ) - ви наважитесь щось купити(напевно ж вже придивились варіанти), підкріпившись іпотекою?
Чи будете ще чекати?

Якщо здійсниться сценарій зРадіо, ні про яку доступну іпотеку мови не буде
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:49

  kingkongovets написав: Ціни на первинне житло в червні: за даними ЛУН .Місто середня вартість квадратного метра зросла одразу на 800 грн, а мінімальна вартість квадрата додала одразу 1 500 грн після травневого зниження

https://3m2.ua/analitika/kvadratnyj-met ... t6mvent8wi

зы:

Передумов для зупинки зростання середньої вартості немає. Навпаки, введення ПДВ на угоди з житлом для первинного ринку, яке передбачене законопроєктом №5600, на думку експертів, призведе до зростання цін на новобудови, а разом з тим подорожчає і вторинна нерухомість. Автори документа стверджують, що нововведення торкнеться лише тих, хто купує по декілька об’єктів нерухомості за рік з метою подальшого перепродажу, мовляв, пересічних громадян це не обходить. Але якщо подорожчають квартири у перекупів, це відіб’ється на загальній картині по ринку.

атжигають. ПДВ підніме ціни на вторинку, тримайте мене семеро :roll:
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:Навпаки, введення ПДВ на угоди з житлом для первинного ринку, яке передбачене законопроєктом №5600, на думку експертів, призведе до зростання цін на новобудови, а разом з тим подорожчає і вторинна нерухомість. Автори документа стверджують, що нововведення торкнеться лише тих, хто купує по декілька об’єктів нерухомості за рік з метою подальшого перепродажу, мовляв, пересічних громадян це не обходить. Але якщо подорожчають квартири у перекупів, це відіб’ється на загальній картині по ринку.

Повторимся: на стоимость строительно-монтажных работ НДС начислялся. Заказчик от подрядчика получает работы с НДС, который он не включает в налоговый кредит. Теперь прибыль( наценка) заказчика будет облагаться НДС. И уже он сам решает -конкурентна ли его цена, если добавит НДС на наценку или нет. Либо цена повышается на 20% от наценки заказчика либо прибыль заказчика ужимается на 1/6. Или поиск серединки меж этими крайностями
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:03

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:Навпаки, введення ПДВ на угоди з житлом для первинного ринку, яке передбачене законопроєктом №5600, на думку експертів, призведе до зростання цін на новобудови, а разом з тим подорожчає і вторинна нерухомість. Автори документа стверджують, що нововведення торкнеться лише тих, хто купує по декілька об’єктів нерухомості за рік з метою подальшого перепродажу, мовляв, пересічних громадян це не обходить. Але якщо подорожчають квартири у перекупів, це відіб’ється на загальній картині по ринку.

Повторимся: на стоимость строительно-монтажных работ НДС начислялся. Заказчик от подрядчика получает работы с НДС, который он не включает в налоговый кредит. Теперь прибыль( наценка) заказчика будет облагаться НДС. И уже он сам решает -конкурентна ли его цена, если добавит НДС на наценку или нет. Либо цена повышается на 20% от наценки заказчика либо прибыль заказчика ужимается на 1/6. Или поиск серединки меж этими крайностями


Застройщики пугают власть (очевидно, считая, что там такие же легковерные простачки, как и большинство их клиентов). Оно то, может быть, и так, если взять во внимание весь парламентский сброд, но авторы законопроекта точно понимают всю подноготную, и на бред Парцхаладзе и прочих говорящих голов о 2-3-кратном росте цен внимания не обращают
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... derIndex=0

Вот тоже недорогая квартира.
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