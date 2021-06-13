Vlad442 написав:

Serg-ik написав: а Вы считаете, что 1250 долл за метр в хрущёвке, которой 59 лет, является адекватной ценой? а Вы считаете, что 1250 долл за метр в хрущёвке, которой 59 лет, является адекватной ценой?

100 000 грн.Продам 2-х комнатную квартиру "брежневку" в самом центре г.Родинского.Кто не знает, Родинское - живой, уютный, зеленый городок. От г.Покровска 15 мин. по новой , свеженакатанной трассе. Экспресс-маршрутки ходят каждые 20 мин. Много молодежи, детей. В городке для жизни все есть, все работает : рынок, школы, больница, дет. сады, банки, магазины и т.д. Все это рядом с домом, т.к. квартира в центре по ул. Театральной. До авт. остановки -2 мин. , до школы №35- 3 мин.Квартира удобная, светлая, двухсторонняя : одни окна выходят на тихий двор и музыкальную школу, с другой стороны -вид на центральную парковую аллею и церковь. Квартира без ремонта, но чистая и во вполне жилом состоянии. Остается мебель (см. все что на фото). Мебель хоть и б/у, но чистая, добротная, в хорошем состоянии- есть на что присесть-прилечь на первое время. Т.е. можно заходить и жить, и делать постепенно ремонт под себя. Из бытовой техники есть чистый, рабочий холодильник, стиральная машинка, новый телевизор LG.Комнаты раздельные, сан.узел раздельный, вместительная кладовка. Новые счетчики на эл.энергию и воду. В ванной новый эл.водонагреватель Ariston. Стояки отопления поменяны в кухне и частично в зале. В туалете ,ванной и кухне заменена полностью система канализации и водоподачи на пластик. В туалете установлен новый унитаз. Т.е. выполнены все грязные и трудоемкие работы.Потолки высокие-3м., окна большие, пол- натуральное дерево в хорошем состоянии. Стены толстые, поэтому зимой хорошо держат тепло, а летом не сильно прогреваются и прохладно. Балкон застеклен. Отопление центральное.Дом не газифицирован, поэтому на кухне плита электрическая. Кроме того, на кухне сохранена, согласно проекта, небольшая печь (60Х60 см), что в наше время совсем не лишнее: можно подтапливать в межсезонье или ,для экономии, отказаться от центрального отопления. К печке прилагается угольный сарай прямо в подвале дома и там в подарок покупателю квартиры- машина хорошего угля.Дом в собственности ОСМД. В доме дружные жильцы уже многое отремонтировали: заменены трубы, перекрыта крыша, в подъездах м/п окна, облагорожен двор. Дом 3-х этажный. Квартира находится на 2-ом этаже, а на 1-ом находиться новый колбасный магазин.Документы в полном порядке, все выписаны. Есть вопросы- звоните и приходите смотреть.