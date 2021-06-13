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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7810781178127813>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:Навпаки, введення ПДВ на угоди з житлом для первинного ринку, яке передбачене законопроєктом №5600, на думку експертів, призведе до зростання цін на новобудови, а разом з тим подорожчає і вторинна нерухомість. Автори документа стверджують, що нововведення торкнеться лише тих, хто купує по декілька об’єктів нерухомості за рік з метою подальшого перепродажу, мовляв, пересічних громадян це не обходить. Але якщо подорожчають квартири у перекупів, це відіб’ється на загальній картині по ринку.

Повторимся: на стоимость строительно-монтажных работ НДС начислялся. Заказчик от подрядчика получает работы с НДС, который он не включает в налоговый кредит. Теперь прибыль( наценка) заказчика будет облагаться НДС. И уже он сам решает -конкурентна ли его цена, если добавит НДС на наценку или нет. Либо цена повышается на 20% от наценки заказчика либо прибыль заказчика ужимается на 1/6. Или поиск серединки меж этими крайностями
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:03

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:Навпаки, введення ПДВ на угоди з житлом для первинного ринку, яке передбачене законопроєктом №5600, на думку експертів, призведе до зростання цін на новобудови, а разом з тим подорожчає і вторинна нерухомість. Автори документа стверджують, що нововведення торкнеться лише тих, хто купує по декілька об’єктів нерухомості за рік з метою подальшого перепродажу, мовляв, пересічних громадян це не обходить. Але якщо подорожчають квартири у перекупів, це відіб’ється на загальній картині по ринку.

Повторимся: на стоимость строительно-монтажных работ НДС начислялся. Заказчик от подрядчика получает работы с НДС, который он не включает в налоговый кредит. Теперь прибыль( наценка) заказчика будет облагаться НДС. И уже он сам решает -конкурентна ли его цена, если добавит НДС на наценку или нет. Либо цена повышается на 20% от наценки заказчика либо прибыль заказчика ужимается на 1/6. Или поиск серединки меж этими крайностями


Застройщики пугают власть (очевидно, считая, что там такие же легковерные простачки, как и большинство их клиентов). Оно то, может быть, и так, если взять во внимание весь парламентский сброд, но авторы законопроекта точно понимают всю подноготную, и на бред Парцхаладзе и прочих говорящих голов о 2-3-кратном росте цен внимания не обращают
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... derIndex=0

Вот тоже недорогая квартира.
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:15

  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:а Вы считаете, что 1250 долл за метр в хрущёвке, которой 59 лет, является адекватной ценой?

100 000 грн.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/2-h- ... 34b7220320
Продам 2-х комнатную квартиру "брежневку" в самом центре г.Родинского.Кто не знает, Родинское - живой, уютный, зеленый городок. От г.Покровска 15 мин. по новой , свеженакатанной трассе. Экспресс-маршрутки ходят каждые 20 мин. Много молодежи, детей. В городке для жизни все есть, все работает : рынок, школы, больница, дет. сады, банки, магазины и т.д. Все это рядом с домом, т.к. квартира в центре по ул. Театральной. До авт. остановки -2 мин. , до школы №35- 3 мин.
Квартира удобная, светлая, двухсторонняя : одни окна выходят на тихий двор и музыкальную школу, с другой стороны -вид на центральную парковую аллею и церковь. Квартира без ремонта, но чистая и во вполне жилом состоянии. Остается мебель (см. все что на фото). Мебель хоть и б/у, но чистая, добротная, в хорошем состоянии- есть на что присесть-прилечь на первое время. Т.е. можно заходить и жить, и делать постепенно ремонт под себя. Из бытовой техники есть чистый, рабочий холодильник, стиральная машинка, новый телевизор LG.
Комнаты раздельные, сан.узел раздельный, вместительная кладовка. Новые счетчики на эл.энергию и воду. В ванной новый эл.водонагреватель Ariston. Стояки отопления поменяны в кухне и частично в зале. В туалете ,ванной и кухне заменена полностью система канализации и водоподачи на пластик. В туалете установлен новый унитаз. Т.е. выполнены все грязные и трудоемкие работы.
Потолки высокие-3м., окна большие, пол- натуральное дерево в хорошем состоянии. Стены толстые, поэтому зимой хорошо держат тепло, а летом не сильно прогреваются и прохладно. Балкон застеклен. Отопление центральное.
Дом не газифицирован, поэтому на кухне плита электрическая. Кроме того, на кухне сохранена, согласно проекта, небольшая печь (60Х60 см), что в наше время совсем не лишнее: можно подтапливать в межсезонье или ,для экономии, отказаться от центрального отопления. К печке прилагается угольный сарай прямо в подвале дома и там в подарок покупателю квартиры- машина хорошего угля.
Дом в собственности ОСМД. В доме дружные жильцы уже многое отремонтировали: заменены трубы, перекрыта крыша, в подъездах м/п окна, облагорожен двор. Дом 3-х этажный. Квартира находится на 2-ом этаже, а на 1-ом находиться новый колбасный магазин.
Документы в полном порядке, все выписаны. Есть вопросы- звоните и приходите смотреть.


Нормальний приклад того що в Україні ціни на житло не завищені, я б сказав навіть доступні. Можна придбати за 10 місячну зп
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:20

Майбутне КРЖН - 35-поверхові споруди.
То житло для справжньої їліти :cry: .
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:39

  Первый написав:
  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:а Вы считаете, что 1250 долл за метр в хрущёвке, которой 59 лет, является адекватной ценой?

100 000 грн.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/2-h- ... 34b7220320
Продам 2-х комнатную квартиру "брежневку" в самом центре г.Родинского.Кто не знает, Родинское - живой, уютный, зеленый городок. От г.Покровска 15 мин. по новой , свеженакатанной трассе. Экспресс-маршрутки ходят каждые 20 мин. Много молодежи, детей. В городке для жизни все есть, все работает : рынок, школы, больница, дет. сады, банки, магазины и т.д. Все это рядом с домом, т.к. квартира в центре по ул. Театральной. До авт. остановки -2 мин. , до школы №35- 3 мин.
Квартира удобная, светлая, двухсторонняя : одни окна выходят на тихий двор и музыкальную школу, с другой стороны -вид на центральную парковую аллею и церковь. Квартира без ремонта, но чистая и во вполне жилом состоянии. Остается мебель (см. все что на фото). Мебель хоть и б/у, но чистая, добротная, в хорошем состоянии- есть на что присесть-прилечь на первое время. Т.е. можно заходить и жить, и делать постепенно ремонт под себя. Из бытовой техники есть чистый, рабочий холодильник, стиральная машинка, новый телевизор LG.
Комнаты раздельные, сан.узел раздельный, вместительная кладовка. Новые счетчики на эл.энергию и воду. В ванной новый эл.водонагреватель Ariston. Стояки отопления поменяны в кухне и частично в зале. В туалете ,ванной и кухне заменена полностью система канализации и водоподачи на пластик. В туалете установлен новый унитаз. Т.е. выполнены все грязные и трудоемкие работы.
Потолки высокие-3м., окна большие, пол- натуральное дерево в хорошем состоянии. Стены толстые, поэтому зимой хорошо держат тепло, а летом не сильно прогреваются и прохладно. Балкон застеклен. Отопление центральное.
Дом не газифицирован, поэтому на кухне плита электрическая. Кроме того, на кухне сохранена, согласно проекта, небольшая печь (60Х60 см), что в наше время совсем не лишнее: можно подтапливать в межсезонье или ,для экономии, отказаться от центрального отопления. К печке прилагается угольный сарай прямо в подвале дома и там в подарок покупателю квартиры- машина хорошего угля.
Дом в собственности ОСМД. В доме дружные жильцы уже многое отремонтировали: заменены трубы, перекрыта крыша, в подъездах м/п окна, облагорожен двор. Дом 3-х этажный. Квартира находится на 2-ом этаже, а на 1-ом находиться новый колбасный магазин.
Документы в полном порядке, все выписаны. Есть вопросы- звоните и приходите смотреть.


Нормальний приклад того що в Україні ціни на житло не завищені, я б сказав навіть доступні. Можна придбати за 10 місячну зп

а в селі за 80..100 км від Києва можна і за 5 місячну
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:46

Первый
Так ці ж хороми із грубою не біля парку та метро у центрі Київа. Та й ремонт там не дуже свіжий.
Сержіку та іншим копійчужкам ще й локація зовсім не до вподоби.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:51

  Frant написав:Майбутне КРЖН - 35-поверхові споруди.
То житло для справжньої їліти :cry: .

Ога, 45ти поверхові
И чтоб электрика была подключена по временной схеме шоб метр подешевше был, элита то любит с кульками с Гудвайна на 30+ этаж пешочком топать когда кабель перегорает или его за неуплату "того", а заодно промзона с гаражами лучше видна с высоты.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:00

  1973cc11 написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-kaartiru-IDLQ5TX.html?reason=ip%7Ccf&isPreviewActive=0&sliderIndex=0

Вот тоже недорогая квартира.

почему она такая недорогая?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:02

  барабашов написав:Первый
Так ці ж хороми із грубою не біля парку та метро у центрі Київа. Та й ремонт там не дуже свіжий.
Сержіку та іншим копійчужкам ще й локація зовсім не до вподоби.

Ребята, Вы логины не забывайте менять
Serg-ik
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