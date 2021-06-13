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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 лип, 2021 13:13
airmax78 написав:
Это просто трагедия какая-то. Жилье по цене набора бытовой техники, которая необходима для проживания в нем.
так выглядит "адекватная цена без коррупционной составляющей"
где серж-ИК???
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Додано: Пон 05 лип, 2021 13:18
Serg-ik написав: 1973cc11 написав:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-kaartiru-IDLQ5TX.html?reason=ip%7Ccf&isPreviewActive=0&sliderIndex=0
Вот тоже недорогая квартира.
почему она такая недорогая?
может потому что в цене отсутствует "коррупционная составляющая"?)
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Додано: Пон 05 лип, 2021 13:19
Прохожий написав: airmax78 написав:
Это просто трагедия какая-то. Жилье по цене набора бытовой техники, которая необходима для проживания в нем.
так выглядит "адекватная цена без коррупционной составляющей"
где серж-ИК???
Наче ціна нормальна, але чомусь нікого не зацікавило.
Проста ілюстрація того що ціни в 4 куе за квартиру не потрібно
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Додано: Пон 05 лип, 2021 13:23
Serg-ik написав: барабашов написав:Первый
Так ці ж хороми із грубою не біля парку та метро у центрі Київа. Та й ремонт там не дуже свіжий.
Сержіку та іншим копійчужкам ще й локація зовсім не до вподоби.
Ребята, Вы логины не забывайте менять
Пітров і Бощиров?
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