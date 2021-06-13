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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 лип, 2021 13:18
Serg-ik написав: 1973cc11 написав:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-kaartiru-IDLQ5TX.html?reason=ip%7Ccf&isPreviewActive=0&sliderIndex=0
Вот тоже недорогая квартира.
почему она такая недорогая?
может потому что в цене отсутствует "коррупционная составляющая"?)
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Додано: Пон 05 лип, 2021 13:19
Прохожий написав: airmax78 написав:
Это просто трагедия какая-то. Жилье по цене набора бытовой техники, которая необходима для проживания в нем.
так выглядит "адекватная цена без коррупционной составляющей"
где серж-ИК???
Наче ціна нормальна, але чомусь нікого не зацікавило.
Проста ілюстрація того що ціни в 4 куе за квартиру не потрібно
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Додано: Пон 05 лип, 2021 13:23
Serg-ik написав: барабашов написав:Первый
Так ці ж хороми із грубою не біля парку та метро у центрі Київа. Та й ремонт там не дуже свіжий.
Сержіку та іншим копійчужкам ще й локація зовсім не до вподоби.
Ребята, Вы логины не забывайте менять
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Додано: Пон 05 лип, 2021 13:27
Первый написав:
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Проста ілюстрація того що ціни в 4 куе за квартиру не потрібно
думаю, в этом колхозе сидит тоже какой-то "Сержик" с заначкой в 2 куе и ждет нереального обвала цен в своем колхозе, нервно поглядывая на календарь
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Додано: Пон 05 лип, 2021 13:30
Прохожий написав:
может потому что в цене отсутствует "коррупционная составляющая"?)
потому что больше никто не заплатит и объекту не один десяток лет
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Додано: Пон 05 лип, 2021 13:51
Serg-ik
Пентхаусам на Грушевского 9а и в Даймонд Хилле тоже не один десяток лет.
Как и таким же на Паторжинского 14.
И никто не хочет платить дороже там за метр чем в прелести 60 года постройки с правильными комнатами на Нивках.
Вот такие парадоксы копийчужек.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 13:55
барабашов написав:
Пентхаусам на Грушевского 9а и в Даймонд Хилле тоже не один десяток лет.
Как и таким же на Паторжинского 14.
И никто не хочет платить дороже там за метр чем в прелести 60 года постройки с правильными комнатами на Нивках.
Вот такие парадоксы копийчужек.
так решительно решил дурака валять, что написал чушь полнейшуюМолодец, что перелогинился
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Додано: Пон 05 лип, 2021 14:31
Серж, не поддавайтесь на провокации. Все равно купить что-то нормальное за вменяемые деньги вы уже безнадежно опоздали. Сейчас либо идти на большой риск, либо соглашаться на какой-то неликвид, в сторону которого 3-4 года назад вы бы и не посмотрели. Поэтому спокойно сидим ждем развязки. В самом худшем случае - используете свою каклету на первый взнос за квартиру мечты.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 14:46
Зачем покупать? Дети вырастут, уйдут в аренду, можно потом на пенсию поехать под Покровск.
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