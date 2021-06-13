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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7810781178127813

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:18

  Serg-ik написав:
  1973cc11 написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-kaartiru-IDLQ5TX.html?reason=ip%7Ccf&isPreviewActive=0&sliderIndex=0

Вот тоже недорогая квартира.

почему она такая недорогая?

может потому что в цене отсутствует "коррупционная составляющая"?)
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:19

  Прохожий написав:
  airmax78 написав: Это просто трагедия какая-то. Жилье по цене набора бытовой техники, которая необходима для проживания в нем.

так выглядит "адекватная цена без коррупционной составляющей" :mrgreen:
где серж-ИК???



Наче ціна нормальна, але чомусь нікого не зацікавило.
Проста ілюстрація того що ціни в 4 куе за квартиру не потрібно
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:23

  Serg-ik написав:
  барабашов написав:Первый
Так ці ж хороми із грубою не біля парку та метро у центрі Київа. Та й ремонт там не дуже свіжий.
Сержіку та іншим копійчужкам ще й локація зовсім не до вподоби.

Ребята, Вы логины не забывайте менять

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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:27

  Первый написав:..
Проста ілюстрація того що ціни в 4 куе за квартиру не потрібно

думаю, в этом колхозе сидит тоже какой-то "Сержик" с заначкой в 2 куе и ждет нереального обвала цен в своем колхозе, нервно поглядывая на календарь
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:может потому что в цене отсутствует "коррупционная составляющая"?)

потому что больше никто не заплатит и объекту не один десяток лет
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:51

Serg-ik
Пентхаусам на Грушевского 9а и в Даймонд Хилле тоже не один десяток лет.
Как и таким же на Паторжинского 14.
И никто не хочет платить дороже там за метр чем в прелести 60 года постройки с правильными комнатами на Нивках.
Вот такие парадоксы копийчужек.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Пентхаусам на Грушевского 9а и в Даймонд Хилле тоже не один десяток лет.
Как и таким же на Паторжинского 14.
И никто не хочет платить дороже там за метр чем в прелести 60 года постройки с правильными комнатами на Нивках.
Вот такие парадоксы копийчужек.

так решительно решил дурака валять, что написал чушь полнейшуюМолодец, что перелогинился
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Серж, не поддавайтесь на провокации. Все равно купить что-то нормальное за вменяемые деньги вы уже безнадежно опоздали. Сейчас либо идти на большой риск, либо соглашаться на какой-то неликвид, в сторону которого 3-4 года назад вы бы и не посмотрели. Поэтому спокойно сидим ждем развязки. В самом худшем случае - используете свою каклету на первый взнос за квартиру мечты.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зачем покупать? Дети вырастут, уйдут в аренду, можно потом на пенсию поехать под Покровск.
Vlad442
 
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