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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 лип, 2021 14:46
Зачем покупать? Дети вырастут, уйдут в аренду, можно потом на пенсию поехать под Покровск.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 15:18
airmax78 написав:
Серж, не поддавайтесь на провокации. Все равно купить что-то нормальное за вменяемые деньги вы уже безнадежно опоздали. Сейчас либо идти на большой риск, либо соглашаться на какой-то неликвид, в сторону которого 3-4 года назад вы бы и не посмотрели. Поэтому спокойно сидим ждем развязки. В самом худшем случае - используете свою каклету на первый взнос за квартиру мечты.
10-20% )
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Додано: Пон 05 лип, 2021 16:03
барабашов написав:
Пентхаусам на Грушевского 9а и в Даймонд Хилле тоже не один десяток лет.
из 2121 года пишете?
Перелогинились? Хорошо
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Додано: Пон 05 лип, 2021 16:24
flyman написав:
а в селі за 80..100 км від Києва можна і за 5 місячну
в лісових селах Житомирської чи Чернігівської областей - можна купити хату колгоспної епохи "all inclusive" (з господарськими прибудовами, гектаром землі і водоймищем) за 1000-2000 доларів.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 05 лип, 2021 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 16:24
"Из-за обвала части конструкции Берестейского путепровода патрульные перекрыли под ним движение по левой полосе. Ожидается осложнение движения по проспекту Победы в направлении центральной части города", - Об этом сообщается в Telegram-канале патрульной полиции Киева.
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