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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7811781278137814>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зачем покупать? Дети вырастут, уйдут в аренду, можно потом на пенсию поехать под Покровск.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 15:18

  airmax78 написав:Серж, не поддавайтесь на провокации. Все равно купить что-то нормальное за вменяемые деньги вы уже безнадежно опоздали. Сейчас либо идти на большой риск, либо соглашаться на какой-то неликвид, в сторону которого 3-4 года назад вы бы и не посмотрели. Поэтому спокойно сидим ждем развязки. В самом худшем случае - используете свою каклету на первый взнос за квартиру мечты.

10-20% )
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Пентхаусам на Грушевского 9а и в Даймонд Хилле тоже не один десяток лет.

из 2121 года пишете?
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Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:24

  flyman написав:а в селі за 80..100 км від Києва можна і за 5 місячну

в лісових селах Житомирської чи Чернігівської областей - можна купити хату колгоспної епохи "all inclusive" (з господарськими прибудовами, гектаром землі і водоймищем) за 1000-2000 доларів.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 05 лип, 2021 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Из-за обвала части конструкции Берестейского путепровода патрульные перекрыли под ним движение по левой полосе. Ожидается осложнение движения по проспекту Победы в направлении центральной части города", - Об этом сообщается в Telegram-канале патрульной полиции Киева.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 16:36

  vitaliian написав:
"Из-за обвала части конструкции Берестейского путепровода патрульные перекрыли под ним движение по левой полосе. Ожидается осложнение движения по проспекту Победы в направлении центральной части города", - Об этом сообщается в Telegram-канале патрульной полиции Киева.

Самій лутсшій мєр! Треба новий міст ремонтувати :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 17:04

С 6 июля 2021 года ряд банков могут автоматически списывать со счетов украинцев средства из-за долгов.

Об этом говорится в приказе Минюста N 1061/5 от 23.03.2021, который вступил в силу 6.04.2021. Минюст установил трехмесячный срок для подготовки к вступлению в силу данного приказа. Отведенные на подготовку три месяца истекают 6 июля 2021 года.

Списание средств с банковских счетов будет осуществляться по требованию исполнителей.

Какие долги будут списывать
- неуплаченные штрафы,
- штрафы за нарушение ПДД,
- долги по коммунальным платежам,
-долги по алиментам.

https://www.unian.net/economics/finance ... viber_site

PS: по состоянию на начало мая, сумма долгов по коммунальным платежам составляет 82 млрд грн
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 17:07

  zРадио написав:С 6 июля 2021 года ряд банков могут автоматически списывать со счетов украинцев средства из-за долгов.

Об этом говорится в приказе Минюста N 1061/5 от 23.03.2021, который вступил в силу 6.04.2021. Минюст установил трехмесячный срок для подготовки к вступлению в силу данного приказа. Отведенные на подготовку три месяца истекают 6 июля 2021 года.

Списание средств с банковских счетов будет осуществляться по требованию исполнителей.

Какие долги будут списывать
- неуплаченные штрафы,
- штрафы за нарушение ПДД,
- долги по коммунальным платежам,
-долги по алиментам.

https://www.unian.net/economics/finance ... viber_site

PS: по состоянию на начало мая, сумма долгов по коммунальным платежам составляет 82 млрд грн

Якщо ти прочитав, з кредиток будуть списувати?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 17:13

  zРадио написав:Какие долги будут списывать
- неуплаченные штрафы,
- штрафы за нарушение ПДД,
- долги по коммунальным платежам,
-долги по алиментам.[/i]

https://www.unian.net/economics/finance ... viber_site

PS: по состоянию на начало мая, сумма долгов по коммунальным платежам составляет 82 млрд грн


так, а вот такой кейс меня интересует.

например, я считаю, что ЖЕК незаконно поднял тариф, я указал на это ЖЕКу и перестал платить (или плачу по старому тарифу). С моей стороны логично было бы ждать судебной повестки и разобраться в суде. Теперь же получается, что суд может быть проскипан и я узнаю, что "проиграл" по факту списания с моего счёта.

Всё верно ?
Востаннє редагувалось baraka в Пон 05 лип, 2021 17:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 17:14

  zРадио написав:С 6 июля 2021 года ряд банков могут автоматически списывать со счетов украинцев средства из-за долгов.
Какие долги будут списывать
- неуплаченные штрафы,
- штрафы за нарушение ПДД,
- долги по коммунальным платежам,
-долги по алиментам.

ЗРадіо випередив на 4 хв. :)
Я тільки хотів запитати у нашого соціаліста-популіста з гілки, який хоче все поділити і усім роздати: як вам таке, пане Долярчик ?
я уже чую завтра у кожному дворі: давай на майдан, останню сорочку забирають, геть руки від наших боргів і т.п.
і таких - у кожному під"їзді.
Кращої новини годі й було чекати. усе по-чесному! Ви ж писали - думай-Те :)
stas_rst
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