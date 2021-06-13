Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Серж, не поддавайтесь на провокации. Все равно купить что-то нормальное за вменяемые деньги вы уже безнадежно опоздали. Сейчас либо идти на большой риск, либо соглашаться на какой-то неликвид, в сторону которого 3-4 года назад вы бы и не посмотрели. Поэтому спокойно сидим ждем развязки. В самом худшем случае - используете свою каклету на первый взнос за квартиру мечты.
"Из-за обвала части конструкции Берестейского путепровода патрульные перекрыли под ним движение по левой полосе. Ожидается осложнение движения по проспекту Победы в направлении центральной части города", - Об этом сообщается в Telegram-канале патрульной полиции Киева.
"Из-за обвала части конструкции Берестейского путепровода патрульные перекрыли под ним движение по левой полосе. Ожидается осложнение движения по проспекту Победы в направлении центральной части города", - Об этом сообщается в Telegram-канале патрульной полиции Киева.
С 6 июля 2021 года ряд банков могут автоматически списывать со счетов украинцев средства из-за долгов.
Об этом говорится в приказе Минюста N 1061/5 от 23.03.2021, который вступил в силу 6.04.2021. Минюст установил трехмесячный срок для подготовки к вступлению в силу данного приказа. Отведенные на подготовку три месяца истекают 6 июля 2021 года.
Списание средств с банковских счетов будет осуществляться по требованию исполнителей.
Какие долги будут списывать - неуплаченные штрафы, - штрафы за нарушение ПДД, - долги по коммунальным платежам, -долги по алиментам.
zРадио написав:С 6 июля 2021 года ряд банков могут автоматически списывать со счетов украинцев средства из-за долгов.
Об этом говорится в приказе Минюста N 1061/5 от 23.03.2021, который вступил в силу 6.04.2021. Минюст установил трехмесячный срок для подготовки к вступлению в силу данного приказа. Отведенные на подготовку три месяца истекают 6 июля 2021 года.
Списание средств с банковских счетов будет осуществляться по требованию исполнителей.
Какие долги будут списывать - неуплаченные штрафы, - штрафы за нарушение ПДД, - долги по коммунальным платежам, -долги по алиментам.
PS: по состоянию на начало мая, сумма долгов по коммунальным платежам составляет 82 млрд грн
так, а вот такой кейс меня интересует.
например, я считаю, что ЖЕК незаконно поднял тариф, я указал на это ЖЕКу и перестал платить (или плачу по старому тарифу). С моей стороны логично было бы ждать судебной повестки и разобраться в суде. Теперь же получается, что суд может быть проскипан и я узнаю, что "проиграл" по факту списания с моего счёта.
Всё верно ?
Востаннє редагувалось baraka в Пон 05 лип, 2021 17:19, всього редагувалось 2 разів.
zРадио написав:С 6 июля 2021 года ряд банков могут автоматически списывать со счетов украинцев средства из-за долгов. Какие долги будут списывать - неуплаченные штрафы, - штрафы за нарушение ПДД, - долги по коммунальным платежам, -долги по алиментам.
ЗРадіо випередив на 4 хв. Я тільки хотів запитати у нашого соціаліста-популіста з гілки, який хоче все поділити і усім роздати: як вам таке, пане Долярчик ? я уже чую завтра у кожному дворі: давай на майдан, останню сорочку забирають, геть руки від наших боргів і т.п. і таких - у кожному під"їзді. Кращої новини годі й було чекати. усе по-чесному! Ви ж писали - думай-Те