Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Из-за обвала части конструкции Берестейского путепровода патрульные перекрыли под ним движение по левой полосе. Ожидается осложнение движения по проспекту Победы в направлении центральной части города", - Об этом сообщается в Telegram-канале патрульной полиции Киева.
Самій лутсшій мєр! Треба новий міст ремонтувати
Пороблено куянам всім і Вєталю зокрема, і до бабки не ходи, Понаїхи із Ірпеня це все. Одна за одною констукції клятого совка декомунізовуються, До речі, від Борщагівського перейшли Індустріальний підпирати палками, міський ШРТ трамвай в депошці, ще стане і друга гілка рейкового транспорта. Шото я очкую, що незабаром устане міст Патона, і тоді лівий берег стане не просто іпенями, а йопаними іпенями.
А тут все по-старому: Сержик все еще не купил и все его отговаривают от этого теперь, так как цены поползли вверх Есть 2 варианта: 1) зРадио и Демура правы, тогда пойдет укрепляж доллара в мире и активы, недвига и стоки пойдут вниз 2) либо прав Кухар и все будет рости и дальше в течении 6-8 лет
zРадио написав:С 6 июля 2021 года ряд банков могут автоматически списывать со счетов украинцев средства из-за долгов.
Об этом говорится в приказе Минюста N 1061/5 от 23.03.2021, который вступил в силу 6.04.2021. Минюст установил трехмесячный срок для подготовки к вступлению в силу данного приказа. Отведенные на подготовку три месяца истекают 6 июля 2021 года.
Списание средств с банковских счетов будет осуществляться по требованию исполнителей.
Какие долги будут списывать - неуплаченные штрафы, - штрафы за нарушение ПДД, - долги по коммунальным платежам, -долги по алиментам.
Sidus написав:А тут все по-старому: Сержик все еще не купил и все его отговаривают от этого теперь, так как цены поползли вверх Есть 2 варианта: 1) зРадио и Демура правы, тогда пойдет укрепляж доллара в мире и активы, недвига и стоки пойдут вниз 2) либо прав Кухар и все будет рости и дальше в течении 6-8 лет
Как говорится, или пан или пропал
тепер перейдем до імовірностей: варіант 1) 99,99% варіант 2) 0,01
baraka написав:например, я считаю, что ЖЕК незаконно поднял тариф, я указал на это ЖЕК и перестал платить (или плачу по старому тарифу). С моей стороны логично было бы ждать судебной повестки и разобраться в суде. Теперь же получается, что суд может быть проскипан и я узнаю, что "проиграл" по факту списания с моего счёта.
Всё верно ?
А если кто-то хитрый решил не платить ЖЕКу и покрутить сумму на депозите или в ОВГЗ или еще где-то и не платит по платежкам "ждет" решения суда с аппеляциями несколько лет?
Система работает иначе - надо платить по квитанциям а если в суде доказал что ЖЕК не прав - он должен вернуть переплату или просто освободить на оплату новых периодов на отуженную "разницу".
Наразі фахівці Київавтошляхмісту обстежують конструкції шляхопроводу. Найближчим часом на споруді виконають першочергові протиаварійні роботи. Як повідомили у Київавтодорі, на шляхопроводі крім захисного шару бетону обсипалась і частина перильного огородження. Надалі передбачена масштабна реконструкція. Зокрема, планується замінити прогонову будову й прибрати колони, які встановлені на проїжджій частині проспекту Перемоги. Завдяки реконструкції ліквідують звуження, через яке трапляються затори.
PS: по состоянию на начало мая, сумма долгов по коммунальным платежам составляет 82 млрд грн
так, а вот такой кейс меня интересует.
например, я считаю, что ЖЕК незаконно поднял тариф, я указал на это ЖЕКу и перестал платить (или плачу по старому тарифу). С моей стороны логично было бы ждать судебной повестки и разобраться в суде. Теперь же получается, что суд может быть проскипан и я узнаю, что "проиграл" по факту списания с моего счёта.
Всё верно ?
Нет, исполнительное производство будет после суда. По сути, все что поменялось - просто упростилось взыскание, никто втихую на автомате ваши деньги не спишет
Зараз це уповноважені робити 7 банків: "Приватбанк", "ТАСкомбанк", "Універсал Банк"(зокрема, "Монобанк"), "ОКСІ банк", "Банк Восток", "Індустріалбанк" і "ПроКредит Банк". Під автосписання потраплять українці, занесені до Єдиного реєстру боржників. Зараз там знаходиться 5,5 млн боргів. "Це борги перед комунальними установами, штрафи за порушення ПДР або несплату аліментів", - додали в Опендатабот. Крім 7 банків, які вже приєдналися, 44 фінустанови підключені до тестового середовища, а ще 11 банків знаходяться на стадії консультацій і попередніх налаштувань для початку тестування. Тобто незабаром до системи автоматизованого арешту будуть приєднані 62 українських банки з 73-х.
І інфа від сьогодні:
Як списуватимуть кошти Виконавець направляє в банки вимогу про отримання інформації про стан рахунків боржника. Для цього буде використовуватися автоматизована система виконавчого провадження (АСВП). Банківські установи за допомогою системи автоматизованого арешту коштів (СААК) будуть направляти виконавцю відповідну інформацію. Виконавець за допомогою АСВП буде направляти в банк, в якому відкрито рахунок боржника, постанову про арешт його коштів. Банк накладе арешт на кошти та за допомогою СААК повідомить про це виконавцю. При наявності коштів на рахунку боржника, виконавець направить в банк платіжну вимогу на примусове списання коштів. Банк примусово спише кошти з рахунку боржника та перерахує гроші на рахунки органу державної виконавчої служби або приватного виконавця. Після цього кошти будуть направлені стягувачу.
Востаннє редагувалось stas_rst в Пон 05 лип, 2021 17:35, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Нет, исполнительное производство будет после суда. По сути, все что поменялось - просто упростилось взыскание, никто втихую на автомате ваши деньги не спишет
так, то есть всё таки суд будет и меня должны известить, верно ? Может быть такой кейс, что суд будет, но меня не уведомят о нём ?
Не могу утверждать на 100%,но: - суд должен быть - кейс, что суд был, вас приглашали, но письмо "потерялось", и так не один раз, и его провели без вас ("сторона не явилась") - вроде как действительно возможен