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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7813781478157816>

Як змінилися ваші доходи (у дол екв) у 2021 порвняно з 2020?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 110
1. Зросли більш, як на 15%
18%
20
2. Зросли на 10 - 15%
3%
3
3. Зросли на 5 - 10%
11%
12
4. Зросли менш, ніж на 5%
5%
5
5. Приблизно ті самі
38%
42
6. Впали менш ніж на 5%
1%
1
7. Впали на 5 - 10%
1%
1
8. Впали на 10 - 15%
6%
7
9. Впали більш, як на 15%
17%
19
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 17:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:
baraka написав:
  Faceless написав:Нет, исполнительное производство будет после суда. По сути, все что поменялось - просто упростилось взыскание, никто втихую на автомате ваши деньги не спишет


так, то есть всё таки суд будет и меня должны известить, верно ?
Может быть такой кейс, что суд будет, но меня не уведомят о нём ?


Не могу утверждать на 100%,но:
- суд должен быть
- кейс, что суд был, вас приглашали, но письмо "потерялось", и так не один раз, и его провели без вас ("сторона не явилась") - вроде как действительно возможен

и?
как это скажется на ценах КРЖН?

почему не запилите ветку с условным названием "треп ни о чем" в которой можно будет перетирать все что захотите 100500 раз до полной сатисфакции???
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 05 лип, 2021 18:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 17:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  Faceless написав:
Не могу утверждать на 100%,но:
- суд должен быть
- кейс, что суд был, вас приглашали, но письмо "потерялось", и так не один раз, и его провели без вас ("сторона не явилась") - вроде как действительно возможен

и?
как это скажется на ценах КРЖН?


Обвал на 40% от МХЗ, однозначно
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 18:08

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Серж, не поддавайтесь на провокации. Все равно купить что-то нормальное за вменяемые деньги вы уже безнадежно опоздали. Сейчас либо идти на большой риск, либо соглашаться на какой-то неликвид, в сторону которого 3-4 года назад вы бы и не посмотрели. Поэтому спокойно сидим ждем развязки. В самом худшем случае - используете свою каклету на первый взнос за квартиру мечты.

10-20% )

Если это квартира мечты, то не жалко. Хотя я думаю, все-таки, по-больше будет.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 18:25

  Faceless написав:
baraka написав:так, а вот такой кейс меня интересует.

например, я считаю, что ЖЕК незаконно поднял тариф, я указал на это ЖЕКу и перестал платить (или плачу по старому тарифу). С моей стороны логично было бы ждать судебной повестки и разобраться в суде. Теперь же получается, что суд может быть проскипан и я узнаю, что "проиграл" по факту списания с моего счёта.

Всё верно ?


Нет, исполнительное производство будет после суда. По сути, все что поменялось - просто упростилось взыскание, никто втихую на автомате ваши деньги не спишет


В контексте сегодняшней новости верно пишете - "просто" упростили взыскание. Но это далеко не единственное изменение устоявшейся практики. Частные исполнители - это профессиональные и хорошо мотивированные обиралы, которые получат решение суда, о проведении которого вы даже не знали. Мелкая шушера их пока не интересует, а долгами 100+ тыс грн занимаются в охотку. По мере того, как они будут обрастать штатом, суммы, с которыми они работают, существенно снизятся.

Так что "просто" в ближайшей перспективе будут проводиться все операции в цепочке коллекшна
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 18:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stas_rst написав:я уже чую завтра у кожному дворі: давай на майдан, останню сорочку забирають, геть руки від наших боргів і т.п.
і таких - у кожному під"їзді.
вы думаете у этих должников есть что то на счетах? они и банкам тоже должны не меньше. Закон сотрясающий воздух, меняется ровно ничего.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 18:34

  Прохожий написав:и?
как это скажется на ценах КРЖН?

почему не запилите ветку с условным названием "треп ни о чем" в которой можно будет перетирать все что захотите 100500 раз до полной сатисфакции???


Как же у тебя горит от любой новости, к которой нельзя прикрутить дорожай. Коммунальные и прочие долги не просто так копятся - бюджетов многих семей не хватает на все текущие расходы.

Посмотрим, насколько успешно "взысканием" смогут заниматься лорды, когда в связи с долгами жильцов перед какой-нибудь госкомпанией деньги в их оплату будут автоматически переведены с зарплатного счета, так, что даже сам его владелец будет лишен возможности выбрать - тратить их на еду, на аренду, или оплату текущих счетов...
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 18:38

  zРадио написав:
  Прохожий написав:и?
как это скажется на ценах КРЖН?

почему не запилите ветку с условным названием "треп ни о чем" в которой можно будет перетирать все что захотите 100500 раз до полной сатисфакции???


Как же у тебя горит от любой новости, к которой нельзя прикрутить дорожай. Коммунальные и прочие долги не просто так копятся - бюджетов многих семей не хватает на все текущие расходы.

Посмотрим, насколько успешно "взысканием" смогут заниматься лорды, когда в связи с долгами жильцов перед какой-нибудь госкомпанией деньги в их оплату будут автоматически переводиться с зарплатного счета, так, что даже сам его владелец будет лишен возможности выбирать - тратить деньги на еду, на аренду, или оплачу счетов...


большинство долгов копится потому что можно не платить, а не потому что денег нет и во всех схемах взыскания никогда не блокируется все пенсия/зарплата, всегда только какая то ее часть так что на поесть остается
абсолютно нормальная система которая работает как у ближних соседей так и в более цивилизованных странах, иначе ситуация когда пенс несет последнее - а не бедствующие копят долги по 100к+ никогда не исчезнет
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 18:52

  gonzo написав:иначе ситуация когда пенс несет последнее - а не бедствующие копят долги по 100к+ никогда не исчезнет

можна було б до другої категорії застосувати схему з несплатою аліментів - не заплатив, відпочиваєш в Кирилівці або Залізному Порту :)
А їм же Куршавелі з Балі сняться мінімум раз в квартал. Майже як Флаймену. Тільки у того комуналки - за спущену в унітазі воду і живлення ноутбука (не факт).
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 19:03

  gonzo написав:большинство долгов копится потому что можно не платить, а не потому что денег нет и во всех схемах взыскания никогда не блокируется все пенсия/зарплата, всегда только какая то ее часть так что на поесть остается



Чем подтвердите свое предположение? Уверен, ничем, кроме рассказов аля "сосед ездит на кайене, но является самым большим должником дома" (такие случае, действительно, есть - я их не отрицаю, но не вижу оснований считать доминирующими). Я свое - общенациональным превышением текущих расходов над доходами. 5-й квартал подряд и на огромную сумму

Зображення

  gonzo написав:абсолютно нормальная система которая работает как у ближних соседей так и в более цивилизованных странах


Согласен. Я оцениваю как неподобающую не систему, а последствия ее применения в условиях действительного социально-экономического окружения
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 05 лип, 2021 19:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 19:04

  zРадио написав:
  Прохожий написав:и?
как это скажется на ценах КРЖН?

почему не запилите ветку с условным названием "треп ни о чем" в которой можно будет перетирать все что захотите 100500 раз до полной сатисфакции???


Как же у тебя горит от любой новости, к которой нельзя прикрутить дорожай. Коммунальные и прочие долги не просто так копятся - бюджетов многих семей не хватает на все текущие расходы.

Посмотрим, насколько успешно "взысканием" смогут заниматься лорды, когда в связи с долгами жильцов перед какой-нибудь госкомпанией деньги в их оплату будут автоматически переведены с зарплатного счета, так, что даже сам его владелец будет лишен возможности выбрать - тратить их на еду, на аренду, или оплату текущих счетов...


Шо за брєд? Це коли на орендаря квартири оформляли особові рахунки по комунальним?
Ти шо куриш?

Ти з Россії хоч раз виїзжав?
Первый
 
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